陸汽車賽道現新黑馬 寧德時代、博世參投華為生態品牌「啟境」

由廣汽與華為合作的「啓境」智能汽車近日完成超人民幣10億元增資，引入產業資本寧德時代、德國博世旗下投資平台及多家國央企資本等。也將對大陸競爭激烈的高端電動車賽道帶來變局，在博世、寧德時代帶頭，更多產業鏈巨頭會通過投資綁定整車廠，行業集中度快速提升。

「啓境」品牌在2025年9月正式官宣，啓境汽車在3月17日舉辦首次品牌發布會，旗下首款車型啓境GT7完成全球首秀，計劃6月上市交付，主打城市家用出行場景，定位人民幣15萬到22萬元主流新能源乘用車市場，目前已進入量產前的最終調試階段；第二款智能中大型SUV車型將於下半年陸續推出。

本次新增投資方均為新能源汽車產業鏈核心企業：寧德時代為大陸國內外主流車企提供全系動力電池配套，並且通過技術、產能、資本三重手段深度滲透新能源汽車全環節，此次戰略入股啓境汽車，也是其向下游整車端延伸布局的一環；

博世在汽車電子、毫米波雷達、底盤控制系統、車規級軟件領域技術儲備深厚，零部件業務覆蓋全球90%以上主流汽車品牌。這次通過旗下投資平台戰略增資入局啟境汽車，雙方將以資本為紐帶，開展智能駕駛硬件供應、底盤控制系統配套、底盤技術聯合開發等深度協同合作。而這也是博世少數在大陸整車直接參投的項目。

證券日報報導，中歐協會智能網聯汽車秘書長林示表示，兩大巨頭都看好啓境汽車的發展，是源於對華為技術賦能疊加廣汽集團製造模式的看好，認為「第一境」啓境汽車能夠複製「第一界」問界汽車的成功。

啓境汽車增資前的股權結構為廣汽集團持股約71.43%，廣汽埃安持股約28.57%。完成本次增資後，啓境汽車由原股東、外部產業及國有資本投資方、員工持股平台共同持有，原股東仍保持控股地位。

據悉，本輪增資募集資金將用於新一代純電平台迭代、首款量產車型落地、高階智能駕駛系統研發及全國銷售渠道布局。