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吸塵器品牌追覓正式進軍手機市場 推46萬元高奢訂製版挑戰蘋果

中央社／ 台北13日電
據陸媒報導，中國追覓科技將於第4季發表AURORA手機，標榜每一支皆不可複製的高奢訂製版。(追覓商城官網)
據陸媒報導，中國追覓科技將於第4季發表AURORA手機，標榜每一支皆不可複製的高奢訂製版。(追覓商城官網)

以吸塵器、掃地機器人起家的中國追覓科技（Dreame），2月高調亮相其高階手機品牌AURORA後，據陸媒報導，AURORA手機將於第4季正式發表，標榜每一支皆不可複製的高奢訂製版，售價達人民幣10萬元（約新台幣46萬元）。

追覓2月9日在美國超級盃（Super Bowl）賽事期間打廣告展示AURORA奢華訂製手機，並於3月12日在上海舉辦的中國家電及消費電子博覽會（AWE）上正式亮相。

據陸媒搜狐科技，追覓AURORA手機負責人劉揚說，全球手機市場約80%的利潤被蘋果占據，中國國產手機品牌之間不應繼續「內捲」，而應聚焦在海外市場與蘋果展開正面競爭。

藍鯨科技今天報導引述知情人士指出，追覓AURORA手機將於2026年第4季正式發表，產品線分為旗艦版、模組化攝影旗艦版與高奢訂製版，售價1萬元至10萬元之間。

追覓此前表示，AURORA高奢訂製提供29種差異化設計版本，每款均擁有獨立命名。追覓官網目前展示4款，其中1款具有一體陶瓷機身，18K金邊框鑲崁600顆天然鑽石，搭配喜瑪拉雅鱷魚皮革，還提供專屬訂製簽名。

報導說，追覓將採取全球同步上市策略，主打海外市場，國內市場同步跟進，首銷目標定在10萬支以上。其中，高奢訂製版主要承擔拉升品牌形象的作用，實際銷量比重較小；主要銷售任務仍落在旗艦版和模組化攝影旗艦版。

上述知情人士透露，追覓AURORA手機將搭載高通驍龍系列晶片。在稍早的2026年AWE展會上，該機型資訊已提前曝光，由中興通訊旗下的努比亞代工生產，搭載努比亞MyOS系統，型號為NX741J，介面顯示「追覓．努比亞聯名」字樣。

報導稱，由於AURORA手機毛利率較高，經銷商擁有較強的銷售意願。目前，追覓已在全球擁有6000多家門市，這也為手機上市後的通路鋪貨提供了基礎。

不過，手機業分析師指出，當前全球手機龍頭廠商普遍收縮非核心戰線，高端市場更被蘋果、華為等牢牢占據。追覓作為跨界新玩家，不僅要突破品牌認知、通路建設與核心技術等多重壁壘，還需應對消費電子與奢侈品邏輯之間的天然錯位，能否憑藉差異化的產品策略與創始人的決心成功突圍，仍有待市場檢驗。

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