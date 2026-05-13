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累計閱讀量2.3億！川普訪陸話題衝熱搜 A股創業板指創歷史新高

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
今年5月6日，上海街頭旁的大螢幕顯示股市交易數據。（歐新社資料照）
今年5月6日，上海街頭旁的大螢幕顯示股市交易數據。（歐新社資料照）

隨著美國總統川普即將抵達中國大陸進行訪問，大陸的討論也隨之升溫。「特朗普訪華」的討論在13日下午衝上微博和百度熱搜；大陸A股三大股指低開回升，創業板指更創收盤與盤中歷史新高。

截至發稿，微博上關於川普訪陸相關討論已經累計閱讀量2.3億、討論量7.7萬。大陸網友關注川普在飛機上持續發文、多位美國企業高層隨團參與、輝達執行長黃仁勳一同訪陸等。

此外，受到中美領導人即將會面的消息提振，A股三大指數今天集體走強。A股三大股指低開回升，創業板指創收盤與盤中歷史新高。

中新經緯報導，截至收盤，上證指數漲0.67%，報4,242.57點；深證成指漲1.67%，報16,089.75點；創業板指漲2.63%，報4,038.33點，盤中最高至4,041.99點。滬深兩市成交額約人民幣3兆2,400.14億元，較前一個交易日縮量約人民幣26.42億元。

盤面上，行業板塊近乎全漲，其他發電設備、環境監測、雲服務、電網設備、半導體、消費電子、電力等板塊漲幅靠前；數據中心板塊掀漲停潮，時代電氣、工業富聯等36股漲停。

川習會 陸股 A股 黃仁勳 川普 微博

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