累計閱讀量2.3億！川普訪陸話題衝熱搜 A股創業板指創歷史新高

中國機器人公司宇樹科技12日公布「GD01載人變形機甲」，售價人民幣390萬元(約57.4萬美元)起，號稱全球首款量產版載人機甲，宣傳影片中，宇樹創始人王興興親身演示爬上機甲並操作其行動；機甲在賺足了話題的同時，也有不少質疑其實用性。

2026-05-13 14:27