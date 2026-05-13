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川習將會 北京防彈車「野獸」、末日飛機現身 文博場館閉館

世界日報／ 北京13日電
天壇祈年殿12日不對外開放，理由是古建維護，不少工人將拆除的鷹架向外運送。（記者廖士鋒／攝影）
天壇祈年殿12日不對外開放，理由是古建維護，不少工人將拆除的鷹架向外運送。（記者廖士鋒／攝影）

美國總統川普預計13日晚間抵達北京，北京全面進入維安狀態，川普專屬防彈座駕「野獸」12日率先現身北京街頭；盛傳其下榻的北京四季酒店一帶警力大增，而預定作為兩國元首參觀行程的天壇公園，多個核心景點12日突告封閉，為迎接川普作最後準備。今天航空網站追蹤發現，有「末日飛機」之稱的美軍E-4B已提前起飛前往亞洲，外界預估與川普中國陸行有關。

綜合媒體報導。川普尚未抵達，北京已進入高度維安，北京首都機場、東二環等重點區域警力明顯增加。為迎接川普，美軍C-17運輸機近日密集先行抵京，運來總統防彈座駕「野獸」等先遣物資，罕見規模已讓航迷大飽眼福。

據民眾拍攝到的片段顯示，美國特勤局的專屬車隊12日已由北京首都機場浩浩蕩蕩開往市區，當中包括兩輛被稱為「野獸」的防彈總統座駕，以及多輛特勤人員支援車，而多架美國空軍C-17運輸機日前已相繼飛抵北京。

祈年殿的工人們正在拆除鷹架。（記者廖士鋒／攝影）
祈年殿的工人們正在拆除鷹架。（記者廖士鋒／攝影）

今年5月1日「五一」連假首日時，遊客在北京天壇公園遊玩。（中新社）
今年5月1日「五一」連假首日時，遊客在北京天壇公園遊玩。（中新社）

盛傳川普此行將下榻北京四季酒店，11日晚間該酒店訪客還能自由通行，12日對外出入口已拉上閘門，並架設安檢入口，同時增加許多警力、警車。北京四季酒店距美國駐中國大使館步行約10分鐘，但外界也有猜測認為，出於安全考慮，川普可能更換下榻地點。

據悉川普14日下午將在中國國家主席習近平陪同下，參觀明清兩代皇帝用於祭祀的天壇。這將是天壇自1975年時任美國總統福特(Gerald Ford)訪華以來，再度迎來美國總統的訪問。

南京大學國際關係學院院長朱鋒解讀，天壇是中國古代舉行祭祀儀式的地方，他稱川普是「宗教意識很強的人」，該行程「很大程度反映了川普的口味」。

天壇公園公告13至14日暫停開放，由於事出突然，大批原本計畫參觀核心景點的中外遊客只能吃閉門羹；有遊客隔著關閉的大門，努力透過狹窄的門縫一窺祈年殿面貌，也有外國遊客遺憾摸門釘。據報導，工作人員證實，天壇公園因川普到訪要「全面淨空」，就連住在園區內的清潔工、保安和除草等工人在13、14兩日都要在外找房暫住。

此外，近日北京市內一些重要文博場館也不尋常地宣布臨時閉館；包含5月14日人民大會堂的參觀顯示「不可預約」；首都博物館宣布「因重要活動保障任務」，該館5月12日至5月17日臨時閉館6天。北京李大釗故居則聲明「為配合專項活動安排」，將於5月15日上午閉館。太廟（勞動人民文化宮）則指「根據工作安排」，5月12日至15日西垣通道關閉。此外，居庸關長城部分區域也已封閉進行「保護性維修工程」。

天壇公園門口已經立出告示牌，13至14日購票的遊客需要退款。（記者廖士鋒／攝影）
天壇公園門口已經立出告示牌，13至14日購票的遊客需要退款。（記者廖士鋒／攝影）

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