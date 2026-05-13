中國房企萬科再獲深鐵輸血116億 累計借貸逾千億

陷入困境的中國房地產巨頭萬科，再獲第一大股東深鐵集團輸血人民幣25億元（約新台幣116億元）。此前，深鐵已向萬科提供220億元（約新台幣1020億元）借貸。

據陸媒界面新聞報導，萬科12日晚間公告，與第一大股東深圳市地鐵集團有限公司（深鐵集團）簽署相關框架協議，深鐵集團在2026年1月1日至12月31日期間向萬科提供不超過25億元借款額度。

公告指出，截至目前，本次借款額度下已實際發生的借款金額為23.59億元。萬科表示，本次借款用於償還公司在公開市場發行的債券本金及利息，以及經出借人同意的指定借款利息。

深鐵集團曾多次向萬科「輸血」。萬科同日公告還提及，在2025年以來至公司2025年度股東會召開期間，深鐵集團向公司提供不超過220億元借款額度。萬科稱，在12日與深鐵簽署的協議中，就原220億股東借款事項下的擔保方式、擔保物等相關安排進行了補充約定。

據報導，目前，深鐵集團持有萬科27.18%股權，為萬科第一大股東。深鐵集團是深圳市國資委直管的國有獨資大型企業，負責深圳市90%以上城市軌道交通建設與運營。

報導還提及，從經營情況來看，萬科當前的處境不容樂觀。2025年全年，萬科實現營業收入2334.3億元，年減32.0%；歸屬母公司淨利約負885.6億元，虧損額較2024年同期擴大近8成。

去年，萬科合約銷售金額1340.6億元，年減45.5%，歸屬母公司淨利虧損59.52億元。主營的房地產開發業務收入較去年同期減少36.7%至1906.5億元，該業務貢獻了全部收入的81.7%，是營收下滑的主因。

今年第一季，萬科實現營收289.28億元，較去年同期下滑23.86%。其中，房地產開發主業持續承壓，收入僅145.7億元，較去年同期下降36.1%；合約銷售金額僅167.7億元，較去年同期下跌53.8%。萬科正透過出售旗下資產，回籠資金。