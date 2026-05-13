抵制「穿完就退」 Miu Miu、YSL拉黑杭州盈豐街道 不堪輿論解封

奢侈品牌MiuMiu、聖羅蘭（Saint Laurent，簡稱YSL）相繼對杭州盈豐街道實施區域限購，引發熱議，背後直指直播電商圈盛行的「穿完就退」灰色產業鏈；在輿論壓力下，兩大品牌已分別於5月10日、11日解封相關區域，但此事件暴露電商退貨規則被濫用的亂象，也讓商家與消費者陷入雙輸困境。

爭議源於消費者發現，收貨地址為杭州盈豐街道時，在MiuMiu天貓旗艦店下單會被系統攔截，YSL隨後也被曝實施同樣限購。每日經濟新聞調查顯示，被限購區域均為杭州直播電商核心聚集地，盈豐街道、西興街道、四季青街道聚集大量網紅，當地退貨率飆升驚人。

業內人士透露，盈豐街道退貨率超90%，某品牌三個月內該區域下單金額破百萬元，物流、質檢、包裝等隱性損耗超2萬元。更驚人的是，當地一帳號兩年內下單近千萬元奢侈品，最終全數退貨；另有四個帳號消費數百萬元，同樣100%退貨。這種惡意退貨已形成灰色產業鏈，即頻繁更換小號下單，商品僅用於直播穿搭或打版仿製，隨後以「七天無理由」規則退貨，部分退回商品甚至有妝容殘留、破損，無法二次銷售。

業者坦言，封禁單一帳號難以遏制惡意買家不斷更換帳號與地址，在無法精準識別情況下，「拉黑街道」成為品牌無奈的自保手段，這也導致區內其他消費者遭牽連。

對此，有律師認為，在惡意退貨情況下，商家基於契約自由的區域限售不構成法律歧視；但也有不同聲音指出，以地理坐標替代個體判斷，超出經營自主權邊界，涉嫌交易歧視，侵害公平交易權。

另據紅星新聞報導，經記者實探盈豐街道麗晶國際中心這棟「網紅大樓」，多數住戶表示未受限購影響，並稱惡意退貨行為終歸是少數人，但女裝退貨率確實普遍偏高，那多是因為品質不符，不屬於刻意「薅羊毛」。

電商行業專家莊帥指出，亂象根源在於平台規則設計失衡、產品質量管控缺失與市場信息真實度不足等多重因素交織後形成的雙輸困局。治理出路在於升級精準風控，建立惡意行為數據庫，同時強化平台責任，推行退貨率閾值管理與品質抽檢機制。

隨著兩大品牌解封，事件暫告段落，但「穿完就退」產業鏈帶來的挑戰仍未解決，如何在保護消費者權益與遏制規則濫用之間找到平衡，重建電商誠信體系，成為行業重要課題。