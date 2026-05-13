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踩中AI浪潮…囤對芯片 深圳夫妻身家5個月漲320億

世界日報／ 北京13日電
德明利是一家總部位於深圳的儲存模組廠。(取材自都市快報)
德明利是一家總部位於深圳的儲存模組廠。(取材自都市快報)

AI浪潮下，有人靠模型出圈，有人靠算力翻身，而深圳一對夫妻提前囤對芯片，五個月身家暴漲320億元人民幣，在網路上掀起引起熱議，話題衝上熱搜。

第一財經報導，李虎和妻子田華共同創辦的德明利，是一家總部位於深圳的存儲模組廠。李虎今年51歲，與田華共同帶出一家存儲芯片巨頭。李虎本人持有德明利35.01%股權，年初至今，僅五個月，其紙面身家就已暴漲超320億元。

愛企查App顯示，深圳市德明利技術股份有限公司成立於2008年11月，是國家高新技術企業，國家半導體協會設計分會理事單位，深圳半導體協會會員。公司專業從事集成電路設計，研發及產業化應用，主營業務主要集中於芯片設計，研發，模組產品應用方案的開發，優化，以及模組產品的銷售。

據21世紀經濟報導，李虎2000年入行，做過八年銷售，主要賣閃存主控芯片、存儲器等產品；田華早年在深圳一家IT公司擔任市場總監，熟悉產品應用場景，目前擔任德明利董事。

兩人剛創業時，存儲芯片技術門檻高，市場幾乎被國際巨頭壟斷。他們最初通過代理海外存儲芯片、銷售閃存模組切入賽道，積累現金流與客戶資源的同時，默默鑽研主控芯片技術，在巨頭夾縫中求生。德明利2022年在深交所上市，旋即收購UD Store品牌，快速切入嵌入式存儲領域。

如今，李虎夫婦踩中AI浪潮，為服務器、數據中心提供固態硬盤、內存條等產品。

5月11日，李虎召開業績發布會，直言「行業景氣度高、供需格局偏緊，我們有能力維持穩健向好的業績。」當天，德明利股價大漲約7%，離1500億元市值僅一步之遙。

這家深圳存儲模組廠，今年1-3月暴賺33.46億元，相當於過去10年利潤總和的兩倍都不止。去年同期，其還在虧損泥潭裡掙扎，如今一飛沖天。

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