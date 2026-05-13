真實版無敵鐵金剛 宇樹推全球首款「載人機甲」GD01 開價曝光

中國機器人公司宇樹科技12日公布「GD01載人變形機甲」，售價人民幣390萬元(約57.4萬美元)起，號稱全球首款量產版載人機甲，宣傳影片中，宇樹創始人王興興親身演示爬上機甲並操作其行動；機甲在賺足了話題的同時，也有不少質疑其實用性。

宇樹科技12日中午在微博公布推出全球首款量產版可載人機器人「GD01」，售價人民幣390萬元起，可透過人類操控，有人形雙足站立與像機器狗一般的四足模式可供切換，並展示戶外行走等動作，且GD01力大無窮，一拳就能擊倒磚牆，還可以變形民用交通工具，載人後體重約500公斤，掀起機器人新革命。

這是宇樹首次將產品線從機器狗、人形機器人延伸至載人機甲領域，此前的消費級和行業級機器狗售價在1萬元至10萬元不等，這次GD01價格直接躍升至百萬級。

根據宇樹科技提供的宣傳影片，GD01直立時達2.8米高，體型明顯比宇樹過去的人形機器人與機器狗更大，影片也展示GD01在戶外道路行走、從直立轉為四足移動的畫面，以及它一拳揮倒一面在實驗室的磚牆。

影片介紹，裝置由宇樹全自研開發，軀幹採用中空設計，內部設置載人座椅，駕駛者坐在機體背部偏後方的位置，採用高強度合金材料與精密伺服驅動系統，兼顧堅固性與靈活性，影片中還可以看到宇樹科技執行長王興興本人爬進GD01的駕駛艙乘坐；但當GD01實際移動時並沒有真人坐在裡面。

業界人士分析，「GD01」堪稱人形機器人新里程碑，其最大關鍵是視覺辨識相關系統。

在宇樹科技的貼文底下，有網友提到GD01讓人想到鋼彈、機動警察、變形金剛等來自日本、美國等國家的作品，並興奮說「國產版的終於來啦」；業界以「真實版無敵鐵金剛」形容GD01。無敵鐵金剛卡通的主角柯國隆操控人形機器人的威風姿態在現實般出現，「人人都可以變成柯國隆」，卡通裡「指揮艇組合」不再是口號。

但也有人質疑產品實用性。官方預計GD01未來將在文旅展示、特種作業及私人高階出行等領域落實應用，不過業內人士指出，將近半噸的重量、特殊的結構形態，使其在現行交通法規下難以獲得路權，短期內「民用交通工具」的定位更多是概念層面的探索。也有業內人士認為，GD01過於花哨，暴露宇樹在工業領域和具身模型的落後。

●GD01特點

重量：載人後全機重500公斤

身高：直立人形機身近3米

售價：人民幣390萬起

核心材質：高強度合金

定位：民用交通工具

功能特點：可適配不同場影需求，在數秒內完成直立人形與四足形態自由轉換

(資料來源：大公報╱中國新聞組整理)

宇樹科技執行長王興興本人爬進機器人的駕駛艙乘坐。（取材自微博）

宇樹科技12日公布「GD01載人變形機甲」，售價人民幣390萬元起。（取材自微博）

GD01還演示了破壞牆壁的操作，表示該機器人有一定的力量。（取材自微博）