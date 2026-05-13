杜拜商業論壇—中國 10月深圳登場

杜拜商會十二日透露，新一屆「杜拜商業論壇—中國」定於二○二六年十月十四日在中國深圳舉行。本屆論壇以「聚勢致遠，共贏新程」為主題，匯聚兩地的商業領袖，旨在推進戰略夥伴關係、擴大投資機遇，並為貿易、創新及技術驅動型增長開闢全新通道。雙方將在數位經濟、新興技術、物流及先進製造等領域挖掘合作機遇。

據香港文匯網，在當前複雜多變的全球局勢下，杜拜以強勁的經濟數據展現其發展韌性。二○二六年第一季，杜拜金融市場（ＤＦＭ）日均成交額突破十億迪拉姆，同比增長百分之五十六，總交易額上升百分之四十八，新增投資者二點○七萬名，其中百分之七十九來自海外。

同期，杜拜房地產交易總額達二千五百二十億迪拉姆，同比增長百分之卅一。此外，今年三月數據顯示，杜拜在全球金融中心指數中的排名升至第七位，創歷史最高水平，進一步鞏固其作為全球領先金融中心的地位。

杜拜商會最新數據顯示，中國企業與杜拜的合作勢頭持續升溫。僅是二○二六年第一季，便有二九二家新中國企業加入杜拜商會，截至二○二六年三月底，在杜拜商會註冊的活躍中國會員企業總數已達六五三二家。這一數據印證了中國企業對杜拜市場環境的持續信心，也為本屆論壇的舉辦奠定了堅實的合作基礎。

在中國提出的「一帶一路」倡議中，阿聯發揮著關鍵性樞紐作用，始終和中國保持著長期穩定的經濟夥伴關係。過去十年間，阿聯是中國在中東和非洲地區最重要的貿易夥伴，占中國與該地區非石油貿易總額的百分之廿以上。同時，在阿拉伯世界中，阿聯是中國最大的非石油商品貿易夥伴。二○二五年，兩國非石油貿易額首次突破一千億美元，同比增長百分之廿四點五，達到一一一五億美元。

杜拜商會主席兼首席執行官穆罕默德．阿里．拉希德．盧塔表示：「論壇致力於構建貿易、投資及跨境協作的務實通道，加速杜中合作進程，同時展示杜拜作為中國企業在全球拓展、深化區域布局及多元化國際運營中的戰略樞紐角色。」

盧塔表示，深圳在數位化轉型、智慧出行、物流、數位平台、風險投資及新興技術等領域積澱深厚，為探索杜、中如何協同塑造全球未來商業提供理想場景。