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廣西電動車出口 前4月大增286%
廣西南寧海關十一日表示，今年前四個月，廣西外貿進出口額達二七七四點五億元（人民幣，下同），同比（下同）增長百分之七點一。 中新社報導，得益於中國—東盟跨境產業鏈穩定，今年前四個月，廣西對東盟進出口一三八九點六億元，東盟仍然穩居廣西第一大貿易夥伴地位。
其中，廣西對越南進出口一○○二億元，對馬來西亞、柬埔寨進出口增速均超四成。
今年前四個月，廣西進口額達一二○一點八億元，增長百分之廿五點四。其中，水果進口增長迅猛。
今年東盟榴槤豐產，在中國國內需求持續旺盛疊加口岸通關效能提升的帶動下，廣西進口水果十三點八億元，增長百分之七十八點一；進口榴槤十點九億元，增長百分之一六五點四。
同時，廣西規上工業增加值增速加快，帶動大宗商品等生產原料進口需求旺盛。今年前四個月，廣西進口大宗商品二四○六點七萬噸，價值七二六點四億元，增長百分之廿四點二。其中，銅礦砂、原油、大豆分別進口三八三點八億元、一○七億元、四十七點七億元，分別增長百分之四十六點四、百分之二點一、百分之五十點六。同期，工業生產原料銅材進口增長百分之一六九點一。
今年前四個月，廣西出口額達一五七二點七億元。廣西綠色產品出口增速亮眼，自主品牌出口占比提升。機電產品、勞密產品仍為主要出口商品。
得益於廣西加快打造新能源汽車及電池等製造業現代化支柱產業，相關產品出口動能十足，鋰電池、電動汽車出口分別增長百分之一一八點二、百分之二八六點八。
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