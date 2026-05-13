廣東4月PPI年增1.4% 觸底反彈

據大陸國家統計局廣東調查總隊十二日發布的數據，四月廣東工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比由上月下降百分之○點三轉為上漲百分之一點四，為連續下降卅八個月後首次上漲；環比上漲百分之一點三，漲幅明顯。

據中新社報導，從同比看，生產資料價格由上月下降百分之○點五轉為上漲百分之一點九，生活資料價格由持平轉為上漲百分之○點四。行業上漲面為百分之卅六點八，比上月擴大十點五個百分點。主要行業中，石油和天然氣開採業價格上漲百分之卅二點八，文教、工美、體育和娛樂用品製造業上漲百分之廿九點九，石油、煤炭及其他燃料加工業上漲百分之廿點八，有色金屬冶煉和壓延加工業上漲百分之十五點四。

從環比看，生產資料價格上漲百分之一點九，漲幅比上月擴大○點六個百分點；生活資料價格上漲百分之○點二，漲幅擴大○點一個百分點。行業上漲面為百分之四十二點一。受國際原油、天然氣等能源價格大幅上漲影響，石油化工相關行業價格快速上行。

四月份，廣東居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲百分之一點○，漲幅比上月擴大○點三個百分點；環比由上月下降百分之一點五轉為上漲百分之○點五。

從同比看，食品價格下降百分之一點一，非食品價格上漲百分之一點五，漲幅擴大○點六個百分點，影響ＣＰＩ上漲約一點二一個百分點。從環比看，受清明假期及臨近「五一」假期影響，居民出行需求增加，交通工具租賃、長途汽車、飛機票、在外住宿、旅行社及其他旅遊服務價格均有所上漲。