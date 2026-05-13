大陸國產 CPU 跨入「好用」階段

AI推高CPU熱度，大陸國產CPU正從性能上追平國際主流產品，從「能用」跨入「好用」發展階段。包括兆芯集成、海光信息等公司披露業績新進度，其中，兆芯集成稱預計2026年大多數已立項客戶可以實現伺服器整機量產交貨。

整體而言，大陸當前國產CPU形成了X86、ARM、自主指令集三大技術路線，產品基本上可以做到覆蓋全場景、適配大陸國內市場需求：X86技術路線上主要有海光信息、兆芯集成等公司；ARM技術路線上則有華為鯤鵬、天津飛騰等公司；自主指令集的公司有龍芯中科、申威等公司。

就市場格局看，在重點行業伺服器市場，2024年海光信息與華為鯤鵬合計佔據超過90%的市占，其他四家大陸國內CPU廠商（兆芯、龍芯、飛騰、申威）合計市占率不足10%。

上證報報導，某國產CPU廠商人士表示，整體上今年市場需求向好，國產廠商基本上還沒有漲價。由於記憶體漲價，大陸國產CPU適配DDR4的消費級老款產品銷量顯著的提升，伺服器級產品需求也在快速增長。

兆芯集成稱，預計2026年大多數已立項客戶可以實現伺服器整機量產。