快手可靈 AI 擬2027年 IPO 目標估值200億美元

快手公司正計劃分拆旗下視頻生成模型可靈AI為獨立公司，目標估值200億美元，並計劃明年啟動IPO，可靈公司有望成為全球視頻生成模型估值第一大企業。

目前全球估值最高的視頻生成獨立產品是Runway，據PitchBook數據，最新估值約35.5億美元。可靈如果分拆完成，估值將達到Runway的五倍以上，坐上全球視頻生成模型估值第一的位置，反應中國AI正在重新被定價。

可靈是快手AI團隊自研的視頻生成大模型，其於2024年6月上線，上線時間點正逢OpenAI旗下Sora驚艷全球，但Sora當時未開放，可靈在這段空窗期，成為首個面向公眾開放的高質量視頻生成產品之一，一度被海外開發者稱為中國最像Sora的產品。

快手能有高估值主因在開始盈利。在商業化路徑上，可靈一方面靠用戶訂閱，另一方面通過API，向廣告、電商、影視、動漫、遊戲等企業客戶按調用量收費。

據快手最新財報，去年第4季，可靈AI在去年12月單月營收突破2,000萬美元，對應年化收入運行率（ARR）達2.4億美元。36氪引述據相關數據報導，4月底可靈ARR已經達到5億美元。知情人士給出IPO預期是，明年Q1啓動上市流程時。