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陸半導體整合 中芯收購案過關 取得中芯北方49%股權

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
中芯。 （路透）
中芯。 （路透）

大陸半導體產業整合大幕拉開。中芯國際公告，以人民幣406億元（新台幣1,827億元）向國家集成電路產業投資基金（簡稱大基金）等發行股份，用來購買中芯北方49%股權已成功過會（通過審議），是科創板交易規模最大一單案例。

從受理到過會，中芯國際僅用時75天，待大陸證監會註冊完成後，預計2026年內完成全部交割。

從產業邏輯來看，晶圓代工是典型的資本密集型和技術密集型行業，規模效應和產能利用率直接決定盈利水準。中芯國際100%全資控股中芯北方後，原本分散在兩家主體之間的產能調度、客戶分配、技術路線協同等問題將迎刃而解，管理半徑縮短，決策效率提升。

根據方案，中芯國際以人民幣406億元價格，擬向大基金、積體電路投資中心、亦莊國投、中關村發展、北京工投發行股份，購買五家所持有的中芯北方49%股權，發行價格為每股人民幣74.2元，不涉及現金支付。交易完成後，中芯國際將全資控股中芯北方，進一步整合成熟製程產能。

如果把視野拉寬，會發現2025年下半年以來，科創板半導體龍頭正在密集啟動重大資產重組。其一為中芯國際模式。企業前期引入大基金、地方國資等外部資本共建產能，待產線成熟、盈利能力穩定後，由上市公司發行股份收購少數股權，實現全資控股。

其二為華虹模式。該模式以控股股東資產注入為核心驅動。其三為中微模式。中微公司聚焦補齊技術賽道，通過收購眾矽電子完善濕法設備業務版圖。

中芯 半導體 人民幣

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