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京東第1季淨利潤失色 年減53% 持續推進買庫藏股

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
京東集團公布今年第1季財報，營收人民幣3,157億元，年增4.9%，淨利潤人民幣51億元，年減53%。圖為京東MALL。（中新社）
京東集團公布今年第1季財報，營收人民幣3,157億元，年增4.9%，淨利潤人民幣51億元，年減53%。圖為京東MALL。（中新社）

京東集團昨（12）日公布今年第1季財報，營收人民幣3,157億元，年增4.9%，淨利潤人民幣51億元（約新台幣236億元），年減53%，主因受到外賣新業務處於投入期，以及收到國家市場監管總局人民幣6億元（約新台幣28億元）罰款影響。

不過，京東首席財務官單甦指出，新業務虧損與上季相比已大幅收窄。此外，公司持續推進購買庫藏股，並按期支付年度股息。

京東被罰款原因是其作為網路食品交易第三方平台提供者，未依法履行對入網食品經營者的資質審查義務，並對平台內侵害消費者權益的行為未採取必要措施。

根據財報，京東零售首季營收人民幣2,686億元，年增1.8%，主要受益於日用百貨品類及高利潤率平台業務的雙輪驅動。

京東物流首季度表現出色，收入年增29%至人民幣606億元，經營利潤率從0.3%躍升至1.7%，盈利能力顯著改善。這一增長部分源於2025年10月收購本地即時配送業務後，2026年起將即時配送服務轉向外部商家，帶動外部收入的快速增長。

新業務是本季度最大的利潤拖累項。該分部收入年增9.1%，至人民幣63億元，但經營虧損從去年同期的人民幣13億元急劇擴大至人民幣103億元，經營虧損率高達164.9%。這主要由京東外賣的前期投入驅動。

京東公司表示，京東外賣「單均損益持續改善」，總投入規模與上季相比已「明顯收窄」，並在用戶增長、購頻提升、跨品類購買等方面持續釋放與核心零售業務的協同效應。

此外，主打外賣加自取的實體店「七鮮小廚」不斷獲得消費者的認可，截至第1季度末，七鮮小廚已覆蓋北京、上海、廣州、深圳、天津等多個中國的城市。

在國際化方面，京東3月16日在歐洲推出線上零售品牌Joybuy，進一步拓展在歐洲市場的零售與物流供應鏈布局，目前覆蓋英國、德國、法國等六國市場，並以自有快遞品牌JoyExpress複製京東「211」時效服務，目前已覆蓋歐洲30多個主要城市、超過4,000萬人口，體現出京東在海外供應鏈與物流布局上的雄心。

京東集團 人民幣 營收

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