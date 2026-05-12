快訊

周末國中會考恐影響逾萬人！莽男闖台中萬和宮砸廟 文昌燈、光明燈遭推倒

是誰在殺？ 台指期夜盤上半場再下挫

通膨爆表！美國4月核心CPI高於預期 美股期指下挫

聽新聞
0:00 / 0:00

陸4月汽車銷量前十名 僅剩一款油車

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
陸4月汽車銷量前十名僅剩一款油車。圖為吉利電動車。新華社
陸4月汽車銷量前十名僅剩一款油車。圖為吉利電動車。新華社

中國大陸4月燃油車銷量加速下跌，汽車訊息平台「懂車帝」發布2026年4月乘用車零售銷量排行榜顯示，僅吉利繽越一款燃油車擠進前十名，其餘九席被電動車包攬。

一財網報導，4月前十名車型依次為：吉利星願（34,727輛）、小米SU7（26,826輛）、特斯拉Model Y（22,990輛）、理想i6（21,024輛）、長安啟源Q05（15,814輛）、海獅06EV（15,659輛）、比亞迪元UP（15,658輛）、吉利繽越（14,923輛）、零跑A10（14,372輛）、比亞迪海豚（14,218輛）。

排名第八的吉利繽越銷量14,923輛，不足榜首吉利星願的一半，與第九名零跑A10和第十名比亞迪海豚的差距也在幾百輛的量級。

作為對比，今年3月，乘用車零售銷量排行榜前十的車型中，尚有5款為燃油車，而今年2月有6款是燃油車，今年1月有7款是燃油車。

近期乘聯分會披露的資料顯示，2026年4月，全國乘用車市場零售138.4萬輛，年降21.5%，月降16%。其中，燃油車4月零售僅53萬輛，年減37%，月降33%。而相比而言，4月新能源乘用車市場零售銷量為84.9萬輛，僅呈現個位數下滑態勢，年降6.8%，月降0.3%。4月中國車市的新能源零售滲透率達到61.4%（歷史首次突破60%）。

「油退電進」的結構性變化趨勢在排行榜中得到了進一步印證。從具體的排行榜看，前20名的車型中，總共只有4款燃油車，除吉利繽越外，其他三款大眾朗逸、豐田RAV4榮放和吉利博越L分別位列第18、19和20。

乘聯分會認為，總量承壓、結構性大分化，「燃油冷、新能源熱」成最大焦點，大陸國內汽車零售銷量下滑核心原因主要是傳統燃油車銷量大幅下滑導致，電動化替代速度超預期。

事實上，今年以來，燃油車的銷量一直處於收縮趨勢。1~2月燃油車零售下滑74萬輛，占乘用車零售減量的40%；3月燃油車銷量下滑34.5萬輛，占乘用車零售減量的52%，4月燃油車銷量下滑36.5萬輛，減量占比進一步擴大到84%。

乘聯分會分析，在成本焦慮籠罩的氣氛下，消費需求正加速從燃油車向新能源車轉移，高油價對燃油車零售造成重創，直接影響到國內零售復甦。乘聯分會秘書長崔東樹認為，今年五、六月份，燃油車仍然會面臨一定的壓力，新能源車的滲透率仍然會相對維持高位。

比亞迪 電動 中國大陸

延伸閱讀

內冷外熱…陸4月國內車市 連7月下滑

大陸前4月汽車內銷衰退2成 庫存大增34%

寧德賺一季 抵十車廠總和

交通部補貼9萬計程車加油錢「明開放登記」5月20日起最高領6000元

相關新聞

宇樹科技推載人機甲 陸網友興奮喊「國產版終於來了」

大陸機器人公司宇樹科技12日公布「GD01載人變形機甲」，售價人民幣390萬元（約新台幣1,804萬元）起，號稱全球首款量產版載人機甲，宣傳影片中，GD01可在雙足與四足模式間切換，並展示戶外行走、揮拳擊倒磚牆等動作。

路透：百勝中國、凱雷等 競購怡和集團亞洲肯德基與必勝客業務

路透12日引述消息人士指出，美國私募基金凱雷集團（Carlyle）和大陸規模最大的餐飲公司百勝中國等，有意競購購總部位在香港的英資企業怡和集團（Jardine Matheson）旗下的餐飲業務，該業務涵蓋範圍在香港、台灣及越南等其他亞洲市場經營肯德基與必勝客連鎖餐廳，交易作價或約4億美元（約新台幣126億元）。

泡泡瑪特Q1營收超75% 大陸市場年增超1倍

泡泡瑪特12日發布最新財報，2026年第1季整體收益（收入）年增75%到80%，其中，中國區收益增長最快，達到100%到105%，亞太地區（不含中國大陸）收入年增25%到30%，美洲年增55%到60%，歐洲及其他地區年增60%到65%。

外賣投入虧損擴大+國家監管局罰款 京東Q1淨利潤年減53%

京東集團12日公布2026年第1季財報，受到以外賣為代表的新業務處於投入期，以及收到國家市場監督管理總局約人民幣6億元罰款影響，淨利潤人民幣51億元（約人民幣230億元），與2025年第1季人民幣109億元相比，年減53%。

量價齊升 陸算力租賃Q1業績狂飆

中國信通院數據顯示，2026年第1季大陸國內算力租賃市場規模達人民幣680億元，年增62%；另據星宇智算調研數據顯示，第1季行業平均毛利率維持在35%至45%區間，頭部企業毛利率可達55%至60%。分析認為，供需缺口推動行業進入量價齊升的強景氣周期。

北京要求保供應 山東地方煉油廠虧損擴大不得不減產

受伊朗戰爭推升原油成本、中國內需疲弱及成品油供給過剩影響，山東部分地方煉油廠已開始減產，消息人士指出，部分煉油廠每加工一公噸原油虧損高達500至600元人民幣，若不減產恐難以承受。儘管中國政府要求地煉維持產量以保障供應，但已有業者申請降低開工率或停工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。