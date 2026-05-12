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路透：百勝中國、凱雷等 競購怡和集團亞洲肯德基與必勝客業務

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
路透12日引述消息人士指出，凱雷集團與百勝中國等傳競購怡和集團旗下亞洲餐飲業務，該業務涵蓋香港、台灣及多個亞洲市場的肯德基與必勝客門市，估值約4億美元。路透社
路透12日引述消息人士指出，凱雷集團與百勝中國等傳競購怡和集團旗下亞洲餐飲業務，該業務涵蓋香港、台灣及多個亞洲市場的肯德基與必勝客門市，估值約4億美元。路透社

路透12日引述消息人士指出，美國私募基金凱雷集團（Carlyle）和大陸規模最大的餐飲公司百勝中國等，有意競購購總部位在香港的英資企業怡和集團（Jardine Matheson）旗下的餐飲業務，該業務涵蓋範圍在香港、台灣及越南等其他亞洲市場經營肯德基必勝客連鎖餐廳，交易作價或約4億美元（約新台幣126億元）。

路透報導，目前怡和出售有關業務的非約束性報價將於本周截止。而除了凱雷及百勝中美兩大企業外，台灣的統一集團及其他私募股權公司亦表達競購興趣，但相關細節尚未公開。另外，怡和集團今年1月完成42億美元文華東方酒店私有化交易，持續調整資產配置。消息人士又稱，早前市傳怡和擬購百佳併入惠康相關談判目前已陷入停滯。

報導稱，怡和餐飲業務總部雖設於香港，但目前怡和集團在香港、澳門、緬甸、台灣和越南等地經營約1000家肯德基和必勝客餐廳，員工總數約2.5萬人。消息人士稱，怡和餐飲業務整體的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）約為3,500萬至4,000萬美元。

消息人士稱，若交易完成，該業務估值預計將相當於核心盈利的高個位數至低雙位數倍數，並指怡和對出售方式持開放態度，既可轉讓一個市場的經營權，亦可整體打包出售，具體取決於出價條件而定。

此外，全球快餐品牌近年在亞洲受惠於城市化與消費需求增長，吸引大量資本進入。研究機構Research and Markets資料顯示，亞太快餐市場2024年規模約2,700億美元，預計2033年將達4,650億美元。不過，怡和在2025年年報中指，香港消費市場受通縮壓力影響偏弱，已對其餐飲業務造成衝擊。

在投資背景方面，路透指出，凱雷集團近年持續布局餐飲業務，曾於2024年宣布收購韓國肯德基100%股權，亦曾參與2017年麥當勞中國投資，並於2023年退出相關持股；百勝中國則於2016年自百勝餐飲集團分拆，目前在中國大陸經營肯德基與必勝客，主要股東包括春華資本及螞蟻集團。

凱雷 肯德基 越南 必勝客

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