泡泡瑪特Q1營收超75% 大陸市場年增超1倍

泡泡瑪特12日發布最新財報，2026年第1季整體收益（收入）年增75%到80%，其中，中國區收益增長最快，達到100%到105%，亞太地區（不含中國大陸）收入年增25%到30%，美洲年增55%到60%，歐洲及其他地區年增60%到65%。

從市場結構看，大陸市場表現突出，境內收入年增100%至105%。其中，線上通路增速達150%至155%，高於線下通路的75%至80%。

海外市場方面，亞太、美洲、歐洲及其他地區均取得雙位數增長。這一增長態勢主要得益於Labubu等IP在社交媒體上的廣泛傳播，以及泡泡瑪特在歐美核心城市持續推進的門店拓展與當地語系化營運。

相比之下，亞太市場已進入相對平穩的發展階段，而歐美市場的品牌認知仍處於逐步建立的過程中，增長空間依然較大。

21世紀經濟報導，今年以來，泡泡瑪特股價整體震盪下探，近期有所回升。截至12日收盤，泡泡瑪特跌近2.7%，報162.9港元，總市值為2185億港元，今年以來累計下跌超13%，市值蒸發336億港元。

大陸知名投資人段永平7日在投資平台上發文稱，已將中國神華的持倉全部調到了泡泡瑪特，並對網友表示：「我理解王寧（泡泡瑪董事會主席）不是因為我的投資，而是因為我曾經是個『企業家』，我能看懂他有多厲害。他還那麼年輕，他還能至少好好幹25年以上吧。這個複利是嚇人的。」段永平還把社交媒體的頭像換成了帶有泡泡瑪特產品的照片。

值得注意的是，泡泡瑪特官方6日發布王寧接受專訪的影片，王寧談及，針對頂流IP Labubu，泡泡瑪特採取罕見的「降溫策略」。在最火爆時期，公司主動暫停新品推出、線下行銷及多數對外合作，嚴控授權以避免IP過度消耗。

王寧稱此舉為「理性滅火」，強調泡泡瑪特是一家「say no遠多於say yes」的公司，拒絕流量透支，優先保障核心用戶體驗與IP生命週期。

王寧重新定義了泡泡瑪特IP模式，他認為Labubu並非傳統影視IP，更像「梅西式體育明星」，不靠劇情故事驅動，而是以普世審美、高頻產品迭代、長期物理陪伴構建價值。

他表示，公司電影等業務定位為IP賦能的「空軍」，而非核心，目的是集中產出音樂、場景、價值觀等優質元素，反哺線下與產品生態。