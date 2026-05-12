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外賣投入虧損擴大+國家監管局罰款 京東Q1淨利潤年減53%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
京東集團12日公布2026年第1季財報，受到以外賣為代表的新業務處於投入期，戰略性虧損有所擴大；以及收到國家市場監督管理總局約人民幣6億元罰款影響。淨利潤為人民幣51億元，與2025年第1季人民幣109億元相比，年減53%。圖為北京京東MALL。中新社
京東集團12日公布2026年第1季財報，受到以外賣為代表的新業務處於投入期，戰略性虧損有所擴大；以及收到國家市場監督管理總局約人民幣6億元罰款影響。淨利潤為人民幣51億元，與2025年第1季人民幣109億元相比，年減53%。圖為北京京東MALL。中新社

京東集團12日公布2026年第1季財報，受到以外賣為代表的新業務處於投入期，以及收到國家市場監督管理總局約人民幣6億元罰款影響，淨利潤人民幣51億元（約人民幣230億元），與2025年第1季人民幣109億元相比，年減53%。

京東第1季財報營收人民幣3,157億元，年增4.9%。不過京東首席財務官單甦指出，新業務虧損與上季相比已大幅收窄。此外，公司持續推進購買庫藏股，並按期支付年度股息

根據財報，京東零售本季度收入為人民幣2686億元，年增1.8%，受益於日用百貨品類及高利潤率平台業務的雙輪驅動。

京東物流本季度表現出色，收入年增29%至人民幣606億元，經營利潤率從0.3%躍升至1.7%，盈利能力顯著改善。這一增長部分源於2025年10月收購本地即時配送業務後，2026年起將即時配送服務轉向外部商家，帶動了外部收入的快速增長。

新業務是本季度最大的利潤拖累項。該分部收入年增9.1%，至人民幣63億元，但經營虧損從去年同期的人民幣13億元急劇擴大至人民幣103億元，經營虧損率高達164.9%。這主要由京東外賣的前期投入驅動。公司表示，京東外賣「單均損益持續改善」，總投入規模與上季相比已「明顯收窄」，並在用戶增長、購頻提升、跨品類購買等方面持續釋放與核心零售業務的協同效應。

此外，七鮮小廚不斷獲得消費者的認可，截至第一季度末，七鮮小廚已覆蓋北京、上海、廣州、深圳、天津等多個中國的城市

在國際化方面，京東3月16日在歐洲推出線上零售品牌Joybuy，進一步拓展在歐洲市場的零售與物流供應鏈佈局，目前覆蓋英國、德國、法國等六國市場，並以自有快遞品牌JoyExpress複製京東「211」時效服務，目前已覆蓋歐洲30多個主要城市、超4000萬人口，體現出京東在海外供應鏈與物流布局上的雄心。

股息 人民幣 京東集團

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