大陸前4月汽車內銷衰退2成 庫存大增34%

步入2026年，中國汽車市場出現明顯衰退，前4月汽車國內銷量衰退20.6%。與此同時，4月汽車經銷商庫存量達260萬輛，比去年同期大增34%。

中國汽車工業協會昨天公布最新產銷資料，4月份汽車產銷分別完成257.5萬輛與252.6萬輛，比去年同期分別下降1.7%與2.5%。1至4月，汽車產銷分別完成961.4萬輛與957.4萬輛，分別下降5.5%與4.8%。

中國汽車業前4月產銷量呈現小幅下滑，這是因為外銷衝高，大幅彌補國內需求衰退。

資料顯示，1至4月，中國汽車國內銷量644.7萬輛，比去年同期下降20.6%。其中，傳統燃料汽車國內銷量352.7萬輛，年減21%；新能源汽車國內銷量292萬輛，年減20.2%，罕見出現衰退。

與此同時，1至4月，中國汽車出口312.7萬輛，大幅成長61.5%。其中，新能源汽車出口138.4萬輛，年增1.2倍；傳統燃料汽車出口174.3萬輛，年增34.6%。中國汽車出口銷量已經占到總銷量的32.6%，比2025年的19.1%明顯增加。

中國汽車流通協會今天發布4月份「汽車經銷商庫存」調查結果，4月汽車經銷商綜合庫存係數為1.89，比3月上升7.4%，比去年同期大增34%。

據中國汽車流通協會乘聯分會統計，4月乘用車終端銷量達138.4萬輛，以此測算，4月末汽車經銷商庫存總量約260萬輛。

中國汽車流通協會分析稱，4月車市受清明及第1季衝量透支影響，終端成交節奏明顯放緩；下旬北京國際車展多款新車集中上市，疊加消費者對五一多地車展優惠預期及新車密集上市的觀望，購車意願及需求延後釋放，終端市場成交低迷，銷量大幅下滑。