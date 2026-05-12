量價齊升 陸算力租賃Q1業績狂飆

中國信通院數據顯示，2026年第1季大陸國內算力租賃市場規模達人民幣680億元，年增62%；另據星宇智算調研數據顯示，第1季行業平均毛利率維持在35%至45%區間，頭部企業毛利率可達55%至60%。分析認為，供需缺口推動行業進入量價齊升的強景氣周期。

21世紀經濟報導引述同花順iFinD數據統計，算力租賃板塊176家上市公司第1季合計淨利潤為人民幣249.13億元，年增39.52%。其中，利通電子、協創數據等行業龍頭淨利潤增速突破300%。反映該賽道正位於高景氣度。

行業計費形式也在改變，業內稱，今年第1季，算力租賃行業開始走出傳統的「按卡/小時計費」框架，有的企業開始向「基礎費用保底+Token用量超額分成」的新收入結構演進。部分企業與AI大模型廠商的長期協議，已嵌入與Token消耗量掛鉤的彈性分成條款。

從供給端看，高端GPU的供應緊張仍在持續，輝達H100一年期合約價格半年內上漲近40%；B系列晶片單月漲幅進一步抬升至23%以上。阿里雲、騰訊雲、百度智能雲等頭部雲廠商已相繼在2026年初上調AI算力產品價格，漲幅普遍居於5%至50%區間。

多家機構測算高端GPU供給瓶頸至少將持續至2027年，意味著算力租賃服務商的議價對沖能力將長期維持在高位。

在客戶結構上，頭部算力租賃企業前五大客戶集中度普遍較高，且多為大型互聯網平台與AI大模型公司。這層高黏性、高門檻的戰略集採關係，對供應商的履約能力、穩定性和合規性提出了剛性要求，天然形成強准入壁壘。比如利通電子便與騰訊簽訂50億元三年期協議。分析認為，隨著算力租賃行業進入業績兌現期，頭部企業與中小廠商的差距正在全方位放大。