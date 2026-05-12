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北京要求保供應 山東地方煉油廠虧損擴大不得不減產
受伊朗戰爭推升原油成本、中國內需疲弱及成品油供給過剩影響，山東部分地方煉油廠已開始減產，消息人士指出，部分煉油廠每加工一公噸原油虧損高達500至600元人民幣，若不減產恐難以承受。儘管中國政府要求地煉維持產量以保障供應，但已有業者申請降低開工率或停工。
路透報導，貿易與煉油業消息人士表示，在伊朗戰爭推升原油成本之際，中國山東部分獨立煉油廠因利潤快速惡化，正在削減燃油產量，同時還面臨國內需求疲弱與成品油過剩問題。
消息人士表示，平均開工率已從4月約55%下降至目前約50%，預計還會進一步下滑。這類煉油廠減產，將削弱中國對遭到制裁的伊朗與俄羅斯原油的需求。
消息人士表示，獨立煉油廠在4月最後一周，每加工一公噸原油，估計虧損約人民幣500元至600元。也有人提到，一些較小型煉油廠已停機進行維修，如果不減產，虧損根本無法承受。
此外，中國燃油需求仍然疲弱，而北京限制成品油出口，導致國內供應過剩，也進一步壓低地煉主要生產的汽油與柴油價格。
中國政府曾在4月初要求獨立煉油廠不得將開工率降至低於過去兩年的平均水平，否則可能削減原油進口配額。目前尚不清楚北京對該命令的執行程度有多嚴格。消息人士表示，一些煉油廠已於5月9日向山東省政府申請，希望降低加工率或暫停部分裝置運作。
彭博此前報導，哥倫比亞大學全球能源政策中心高級研究學者Erica Downs表示，不意外如果這些煉油廠為了長期生存，把政治因素置於經濟利益之上。這些煉油廠可能盤算，如果幫助中國渡過能源危機方面盡一份力，或許就能在北京積累一些好感。
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