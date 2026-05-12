大陸物價回升 陸央行關注「輸入型通膨」風險

受中東地緣政治事件影響，中國人民銀行（大陸央行）11日發布報告示警，需要密切關注外部輸入型通膨對經濟運行的影響。分析認為，大陸央行對物價走勢態度較去年更為正面，現階段還不會因通膨而收緊貨幣政策。

人行11日發布《2026年第一季度中國貨幣政策執行報告》，提出繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策。並指宏觀政策更加積極有為，加強協同配合等因素，為物價合理回升提供了有力支撐。

今年第1季大陸CPI（消費價格指數）上漲0.9%，創2023年5月以來新高；一季度PPI（工業生產者出廠價格）下降0.6%。4月CPI年增1.2%，漲幅較上月擴大0.2個百分點，PPI年增2.8%，來到近4年高點，漲幅擴大2.3個百分點，主因是國際油價及大宗商品價格走高。

報告提及，近期中東地緣政治事件引起國際原油和部分大宗商品價格上行，對大陸物價指標回升有一定作用，外部輸入型通脹對經濟運行的影響需要密切關注。

陸媒「第一財經」指出，上述報告內容與去年四季度報告「通脹走勢和貨幣政策調整存在不確定性」的表述有所變化。中信證券首席經濟學家明明認為，這次的表述顯得更為積極，體現了對價格走勢改善的認可。

興業證券認為，人行較關注輸入型通脹的影響，結合歷史經驗來看，供給驅動的通脹上行，或不會影響央行呵護實體經濟的寬鬆態度。

財通證券認為，考慮到大陸核心CPI仍然平穩，從PPI向CPI傳導並不順暢，輸入型通脹難以成為持續型通脹，預計央行不會僅針對通脹而收緊貨幣政策。