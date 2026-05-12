聽新聞
0:00 / 0:00
大陸物價回升 陸央行關注「輸入型通膨」風險
受中東地緣政治事件影響，中國人民銀行（大陸央行）11日發布報告示警，需要密切關注外部輸入型通膨對經濟運行的影響。分析認為，大陸央行對物價走勢態度較去年更為正面，現階段還不會因通膨而收緊貨幣政策。
人行11日發布《2026年第一季度中國貨幣政策執行報告》，提出繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策。並指宏觀政策更加積極有為，加強協同配合等因素，為物價合理回升提供了有力支撐。
今年第1季大陸CPI（消費價格指數）上漲0.9%，創2023年5月以來新高；一季度PPI（工業生產者出廠價格）下降0.6%。4月CPI年增1.2%，漲幅較上月擴大0.2個百分點，PPI年增2.8%，來到近4年高點，漲幅擴大2.3個百分點，主因是國際油價及大宗商品價格走高。
報告提及，近期中東地緣政治事件引起國際原油和部分大宗商品價格上行，對大陸物價指標回升有一定作用，外部輸入型通脹對經濟運行的影響需要密切關注。
陸媒「第一財經」指出，上述報告內容與去年四季度報告「通脹走勢和貨幣政策調整存在不確定性」的表述有所變化。中信證券首席經濟學家明明認為，這次的表述顯得更為積極，體現了對價格走勢改善的認可。
興業證券認為，人行較關注輸入型通脹的影響，結合歷史經驗來看，供給驅動的通脹上行，或不會影響央行呵護實體經濟的寬鬆態度。
財通證券認為，考慮到大陸核心CPI仍然平穩，從PPI向CPI傳導並不順暢，輸入型通脹難以成為持續型通脹，預計央行不會僅針對通脹而收緊貨幣政策。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。