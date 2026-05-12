宇樹科技推載人機甲 陸網友興奮喊「國產版終於來了」

大陸機器人公司宇樹科技12日公布「GD01載人變形機甲」，售價人民幣390萬元（約新台幣1,804萬元）起，號稱全球首款量產版載人機甲，宣傳影片中，GD01可在雙足與四足模式間切換，並展示戶外行走、揮拳擊倒磚牆等動作。

宇樹科技12日中午在微博公布「GD01載人變形機甲」，售價人民幣390萬元起。號稱全球首款量產版載人機甲，還可以變形，民用交通工具，載人後體重約500公斤。

根據宇樹科技提供的宣傳影片，GD01體型明顯比宇樹過去的人形機器人與機器狗更大。影片也展示GD01在戶外道路行走、從直立轉為四足移動的畫面，以及它一拳揮倒一面在實驗室的磚牆。

此外，機器人設有駕駛艙，駕駛者坐在機體背部偏後方的位置，影片中還可以看到宇樹科技執行長王興興本人爬進GD01的駕駛艙乘坐。但當GD01實際移動時並沒有真人坐在裡面。

在宇樹科技的貼文底下，有大陸網友提到GD01讓人想到鋼彈、機動警察、變形金剛等來自日本、美國等國家的作品，並興奮說「國產版的終於來啦」，但也有人質疑產品實用性。