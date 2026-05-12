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中國央行：密切關注輸入型通膨對經濟影響
中國人民銀行（央行）表示，近期中東戰事導致國際原油和部分大宗商品價格上漲，對中國物價指標回升有一定作用，但需密切關注外部輸入型通膨對中國國內經濟運行的影響。
綜合陸媒報導，中國人行11日公布2026年第一季中國貨幣政策執行報告表示，今年第一季，中國經濟起步有力，國內生產毛額（GDP）年增5%，生產供給增長加快，市場需求繼續改善，物價溫和回升。
報告稱，鞏固中國經濟穩中向好態勢的有利條件依然充足；而近期中東地緣政治事件引起國際原油和部分大宗商品價格上行，對當前中國物價指標回升有一定作用，但需要密切關注外部輸入型通膨對國內經濟運行的影響。
中國自2022年底以來一度陷入通縮循環，製造業產能過剩和國內需求疲弱引發激烈價格戰。不過，官方數據顯示，隨著美伊戰爭推高成本，4月工業生產者物價指數（PPI）年增2.8%，消費者物價指數（CPI）則年增1.2%。
美國總統川普拒絕伊朗對和平提議的回應後，布倫特原油期貨11日一度上漲4.6%，接近每桶106美元。
美伊戰事導致荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運持續受阻，原油、天然氣及燃料運輸受限。國際能源總署（IEA）稱，這場衝突正引發歷史上最大的供應衝擊。
中國人民銀行重申，將繼續做好適度寬鬆的貨幣政策，保持流動性充裕；還稱將保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定，並繼續防範化解金融風險。
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