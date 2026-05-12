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陸4月 PPI 增速四年新高 年增2.8% 大宗商品、國際油價走高是主因

經濟日報／ 記者張鈺琪／綜合報導
陸4月PPI衝四年新高，年增2.8%，大宗商品、國際油價走高是主因。（中新社）
陸4月PPI衝四年新高，年增2.8%，大宗商品、國際油價走高是主因。（中新社）

大陸國家統計局昨（11）日公布，4月居民消費價格指數（CPI）年增1.2%，漲幅較上月擴大0.2個百分點，工業生產者出廠價格指數（PPI）年增2.8%，來到近四年高點，漲幅擴大2.3個百分點，主要原因是國際油價及大宗商品價格走高。

華爾街日報認為，隨著中東戰爭不斷推高能源成本，4月PPI漲幅接近四年高點，顯示大陸長期通縮後已出現反轉態勢，CPI漲幅也有所加快，但在內需疲軟和對產能過剩感到擔憂的背景下，人們對大陸經濟能否實現真正的通貨再膨脹依然存疑。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟指出，4月受國際原油價格變動和假期出行需求增加影響，CPI保持溫和回升；受國際大宗商品價格快速上漲、國內部分行業需求增加、市場競爭秩序不斷優化等因素影響，PPI漲幅比3月擴大。

展望下階段物價走勢，民生銀行首席經濟學家溫彬認為，隨著穩就業、擴內需、促增收等各項措施將支撐CPI溫和上行，居民消費意願和能力逐步修復，會帶動服務與商品價格上漲。

PPI方面，東方金誠研究發展部執行總監馮琳認為，進入5月，美伊衝突前景仍面臨較大不確定性，布油現貨價仍在高位波動，高油價對國內PPI的推升作用還將有所體現，5月PPI年漲幅將加速至3.5%左右。

從月增幅來看，4月CPI由上月下降0.7%轉為上漲0.3%，主要受能源和出行服務價格上漲影響。受國際原油價格波動影響，4月大陸國內能源價格上漲5.7%，漲幅比3月擴大0.9個百分點，其中汽油價格上漲12.6%。

服務價格也由3月下降1.1%轉為4月上漲0.5%。受清明節、「五一」假期及部分地區春假影響，出行服務需求明顯增加，機票、交通工具租賃、旅行社收費和賓館住宿價格分別上漲29.2%、8.6%、4.5%和3.9%。

PPI方面，4月PPI月增1.7%，漲幅比3月擴大0.7個百分點。董莉娟指出，PPI月增幅擴大主要有三原因，包括國際原油價格上行帶動陸國內石油相關行業價格上漲；國內部分行業需求增加帶動價格上行；及國內市場競爭秩序不斷優化，相關行業價格上漲或降幅收窄。從年增幅來看，4月PPI年增2.8%，漲幅比上月擴大2.3個百分點。

華爾街日報 PPI 大陸

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