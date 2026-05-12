人民幣升破6.8 三年最強

人民幣兌美元在岸價昨（11）日升破6.8大關，創下39個月新高。分析指出，本輪人民幣的走強與美元波動、出口回穩以及外資流入預期升溫有關，在岸與離岸市場同步走強。高盛集團表示，人民幣兌美元匯率目前被低估超過20%，預期未來一年將會持續升值。

澎湃新聞報導，人民幣兌美元即期匯率昨天開盤6.8000，隨後進一步升破6.8關口，最高觸及6.7900，為2023年2月中旬來首次升破6.80關口。離岸人民幣同樣走強，盤中最高升至6.7912，刷新2023年2月中旬來新高。

港媒信報提到，人民幣兌美元在岸價11日收6.7954，較前一交易日升63基點或0.09%；離岸價亦同步走強，一度觸及6.7903水準。官方中間價6.8467，較前一交易日上調35基點。

高盛策略師在5月8日的報告中表示，中國大陸的對外順差占全球國內生產毛額（GDP）的比重，正接近前所未見的高水準，反映出口競爭力深度水準，同時也顯示人民幣被嚴重低估；在這些力量推動下，貨幣升值是平衡後的結果。

華泰證券分析，短期內多重因素有望支撐人民幣續強，包括美元或進一步走弱、日本政府干預匯市帶動亞洲貨幣升值，以及大陸出口持續超預期、外匯流入增加等因素。

第一財經引述匯管研究院副院長趙慶明指出，年初來人民幣兌美元在主要非美貨幣中表現最強，累計升值幅度已接近3%，主因是大陸經濟基本面優於預期，人民幣後續仍有上行空間，升至6.6可能性較大，但整體維持緩步升值，不會出現單邊快速上漲。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，今年大陸宏觀經濟起步較強，外部經貿環境回穩，均對人民幣形成支撐。

不過，中東局勢後續仍存在變數，全球匯市可能持續高波動，人民幣後續仍將以穩為主。

證券時報指出，高盛亞洲經濟研究團隊中國經濟學家陳鑫泉分析，近期人民幣跨境交易與人民幣國際化進程加快，有助提升市場對人民幣資產需求，跨境結算與金融開放政策持續優化，也使離岸人民幣流動性更加充裕。

人民幣兌美元匯率已升至2023年初以來最強水準附近，受美中關係改善以及美元走貶帶動，其他華爾街銀行也預測人民幣將進一步升值。

摩根資產管理公司就表示，美國總統川普與大陸國家主席習近平本周稍後的「川習會」若有建設性發展，可能成為帶動人民幣升至6.5的催化因素。

包括崔維迪（Kamakshya trivedi）在內的高盛策略師指出，人民幣仍遠低於中國大陸出口實力與對外順差應該要反映的合理水準，現在預測人民幣匯率在三個月後為6.80、六個月後為6.70、一年後為6.50，較先前預估的6.85、6.80與6.70進一步上調。