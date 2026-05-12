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立訊擴張 併汽車零件廠

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
汽車業示意圖。圖／AI生成，非新聞現場
汽車業示意圖。圖／AI生成，非新聞現場

陸高端汽車減震零組件大廠京西國際公告，消費電子龍頭立訊精密將通過收購控股股東股權，間接拿下京西國際約59.5% 股份，有望成為其最終控股股東。立訊精密此舉意味大陸零部件正式挑戰全球Tier1，汽車電子有望進入「立訊時代」，而立訊也成長為中國版「博世＋富士康」綜合體。

本次股權整合，是立訊精密繼布局線束廠德國萊尼資產後，又一重要資本動作，等於實現全球化汽車零組件版圖閉環，把歐洲產能、豪車客戶跟核心底盤技術全拿到手。

公告顯示，2026年3月31日，賣方、擔保人、立訊精密與京西智行集團訂立買賣協議。如果該潛在收購事項得以實現，立訊精密將間接持有京西國際已發行股份總數的59.5%，間接控股京西國際。

京西國際是首鋼集團旗下、主營高端汽車懸架（懸吊系統，由彈簧、避震器及連桿組成）零部件公司，於2014年借殼在港上市，是全球頂級豪華車懸架供應商，歐洲第五大懸架製造商。客戶皆是歐洲豪華車企，包括捷豹路虎、保時捷與BMW等。

立訊 大陸 德國

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