立訊擴張 併汽車零件廠

數據顯示，中國大陸與中亞五國航班近期暴增，最高達到疫情前的6倍。到底都哪些人頻繁穿梭搭乘，以往外界相對陌生的中亞五國（哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克），如何與中國大陸重組出連接歐亞的供應鏈新通道？當俄烏、美伊戰爭不休，陸企在當地的布局策略，能給我們怎樣的啟發？

2026-05-12 07:00