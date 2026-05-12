寧德賺一季 抵十車廠總和

隨2026年第1季財報陸續揭露，據最新統計，大陸十家大型車企上市公司合計淨利潤，居然輸給大陸電池供應商寧德時代，形成「整車不如電池」的對比落差。

快科技指出，大陸包含比亞迪、奇瑞等在內的十家乘用車上市企業第1季淨利潤僅人民幣174.9億元，低於寧德時代的人民幣207.3億元，代表車企合計銷售幾百萬輛車，利潤仍低於單一電池企業。

從財報數據來看，顯示寧德時代第1季營收人民幣1,291.3億元，年增52.4%；淨利潤人民幣207.3億元，年增48.5%。相較之下，十家車企營收人民幣5,700億元，是寧德時代的五倍，但利潤明顯落後，乘用車行業整體銷售利潤率僅3.2%。

車企間分化亦持續擴大。比亞迪第1季營收人民幣1,502億元，淨利潤40.8億元，海外銷量占比提升至約45%。奇瑞與吉利淨利潤分別為人民幣41.7億元與41.6億元，略高於比亞迪。上汽集團淨利潤人民幣30.2億元，賽力斯則為人民幣7.5億元。

報導指出，車企利潤承壓來自多重因素，包括新能源車購置稅由免徵轉為5%、銅鋁及晶片等原材料價格上漲，並進一步推高成本壓力。