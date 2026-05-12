海南離島免稅新政 半年吸金222億人民幣

海口海關十一日披露，自二○二五年十一月海南離島免稅新政實施至二○二六年四月三十日，海關監管離島免稅購物金額二二二點二億元人民幣，購物人數二九七點三萬人次，購物件數一七四五萬件，同比分別增長百分之二十二點六、百分之九點四和百分之五點五。

中新社報導，二○二五年十一月一日起，經調整優化的海南離島旅客免稅購物政策實施，涉及新增免稅商品品類、擴大供給範圍，允許國內商品進入離島免稅店、退（免）稅支持，調整免稅購物年齡門檻，擴大政策適用人群、覆蓋離境旅客，優化島內居民「即購即提」政策等五方面內容。

新政有效激發海南免稅市場熱度。今年五一假期在位於海口的海控全球精品免稅城，在促銷活動帶動下，新增的寵物用品、小家電等商品吸引眾多消費者選購。

「去年十一月至今年四月底，銷售額同比增長近百分之二十，客流同比增長近百分之四十」。海控全球精品免稅城市場營銷部總監侯曉飛表示，門店新增品類受消費者青睞，同時三Ｃ數碼、黃金、香化等品類銷售火爆。

從ＣＤＦ海口國際免稅城瞭解到，新政實施半年該店累計接待客流同比增長百分之四十六。ＣＤＦ海口國際免稅城有關負責人認為，新政有效拓寬了客群覆蓋面。一方面，國際旅客數量穩步增長；另一方面，「即購即提」激發了本地消費潛力，半年來海南居民購物人數同比增長百分之三十點七。