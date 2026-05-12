上海試點 陸進出口化妝品鬆綁

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
當前大陸已經成為全球第一大化妝品消費市場。圖為賣場裡的消費者挑選化妝品類。（中新社資料照）
當前大陸已經成為全球第一大化妝品消費市場。圖為賣場裡的消費者挑選化妝品類。（中新社資料照）

大陸海關總署十一日舉行新聞發布會，解讀新修訂的《進出口化妝品檢驗檢疫監督管理辦法》。新辦法將於十二月一日起施行。基於新修訂辦法，海關總署已與國家藥監局共同商定，在上海市開展進口化妝品電子標籤試點工作，並自十一日起正式實施。

報導指出，當前大陸已成為全球第一大化妝品消費市場，進出口規模穩步擴大，貿易業態也更加多元。二○二五年，大陸進出口化妝品總值人民幣一七一六點一億元，年增百分之二點七四；其中，進口人民幣一一五六點九億元，出口人民幣五五九點二億元。

海關總署表示，此次辦法修訂廣泛徵求社會公眾、相關企業、行業協會及國家藥監局等部門意見，也依循國際規則，向世界貿易組織（ＷＴＯ）進行通報，並設置六個月以上政策過渡期，為境內外企業適應新政策預留時間。

在提升跨境貿易便利化方面，新辦法取消進口化妝品收貨人、出口化妝品生產企業備案管理，也取消了化妝品指定或認可場所存放要求。同時，進一步優化檢驗地點設置，將進口化妝品檢驗地點由口岸調整至收貨人或其代理人申報目的地；出口化妝品則可由海關總署指定檢驗地點，讓企業生產經營更具彈性。

報導稱，新辦法也強化部門間數據互聯互通，將自動比對核驗進口化妝品註冊備案資訊等電子數據，進一步精簡紙本材料與人工審核，讓企業少跑腿、監管更精準。

此外，新辦法也支持新業態發展，系統固化近年海關進出口化妝品安全監管改革成果。針對美妝產品多元化出口需求，新辦法創新市場採購貿易監管模式，為中小微企業出海拓展市場提供更便捷的通關服務。

海關總署並表示，新辦法取消首次進口化妝品特殊管理要求，優化展品監管，助力「首發、首展、首單、首店」業態升級；同時擴大進口化妝品免予檢驗樣品適用範圍，支持檢測、研發等新業態發展。

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