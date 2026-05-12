內冷外熱…陸4月國內車市 連7月下滑

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
大陸四月國內汽車銷量連續第七個月下滑，但汽車出口仍強勁。圖為大陸電動車龍頭比亞迪車展吸引顧客參觀。（新華社資料照）
大陸四月國內汽車銷量連續第七個月下滑，但汽車出口仍強勁。圖為大陸電動車龍頭比亞迪車展吸引顧客參觀。（新華社資料照）

大陸國內汽車需求持續疲弱。據中國乘用車市場信息聯席會（ＣＰＣＡ）十一日公布的數據顯示，四月大陸國內汽車銷量年減百分之二十一點六，降至一百四十萬輛，已連續第七個月下滑。不過，隨著車企加速瞄準海外市場，汽車出口仍維持強勁。

路透十一日報導，乘聯分會秘書長崔東樹表示，受高油價影響，燃油車銷售不及預期，插電式混合動力車需求也疲弱。數據顯示，電動車和插電式混合動力車銷量占大陸汽車總銷量的百分之六十點六，但銷量年減百分之六點八，跌勢已延續至第四個月。

相較之下，大陸汽車出口表現強勁。四月電動車和插電式混合動力車出口年增百分之一一一點八，高於整體汽車出口年增百分之八十點二的幅度。報導指出，美國與以色列對伊朗戰爭推升全球燃油價格，也帶動海外市場對電動車的需求。

報導續指，大陸國內需求疲弱與出口強勁的落差，在全球最大電動車製造商比亞迪身上尤其明顯。儘管海外出貨持續強勁，比亞迪四月全球銷售下滑已延續至第八個月。

摩根士丹利上月維持大陸今年國內及出口汽車銷量將下降百分之二的預期，但將出口成長預估從百分之十五上調至百分之三十三。同時，摩根士丹利也預期，大陸國內汽車銷量降幅將從先前預估的百分之六擴大至百分之十一。

報導指出，大陸車企正逐漸從售價低於人民幣十五萬元（約新台幣六十九點三萬元）的平價車款，轉向尺寸更大、配備更豐富的車型。上月北京車展推出多款高端ＳＵＶ，凸顯車企向高端市場移動的趨勢，對蔚來、吉利旗下極氪等高端品牌有利。

不過，高端電動車和插電式混合動力車雖成長強勁，仍不足以抵消整體車市下滑。由於平價車占新車銷售相當比重，入門級車款需求疲弱，仍是拖累車市復甦的重要因素。

崔東樹指出，入門級市場銷售低迷，已成為阻礙產業復甦的「關鍵瓶頸」。他建議，大陸可參考日本「輕型小車」（kei car）類別，為微型車建立相關標準，創造受規範、低成本，並能滿足老年人及農村消費者需求的市場區隔，以釋放被壓抑的需求，帶動入門級車款銷售。

電動車 大陸 比亞迪

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