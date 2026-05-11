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人行首季貨幣政策報告續推適度寬鬆 強調流動性管理與結構性支持工具

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國人民銀行（大陸央行）網站11日發布首季貨幣政策執行報告指出，維持適度寬鬆政策取向，透過多元工具確保流動性充裕，並強化對實體經濟與重點領域的金融支持。（香港中通社）
中國人民銀行（大陸央行）網站11日發布首季貨幣政策執行報告指出，維持適度寬鬆政策取向，透過多元工具確保流動性充裕，並強化對實體經濟與重點領域的金融支持。（香港中通社）

中國人民銀行（大陸央行）首季貨幣政策執行報告指出，下階段將繼續實施適度寬鬆貨幣政策，並強調增強政策前瞻性、靈活性與針對性，依據國內外經濟金融形勢及市場運行情況，妥善把握政策力度、節奏與時機，以促進經濟穩定增長與物價合理回升。不過，港媒信報提到，前述報告未提及降準或降息操作，政策重點仍在穩健調節與結構性支持工具運用。

據人行網站11日消息，報導說，要繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，增強政策前瞻性靈活性針對性，根據海內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，把握好政策實施的力度、節奏和時機，促進經濟穩定增長和物價合理回升。

報告稱，靈活運用多種貨幣政策工具，保持流動性充裕和社會融資條件相對寬鬆，引導金融總量合理增長、信貸均衡投放。加強貨幣財政政策協同配合。要保持匯率彈性，綜合施策，增強外匯市場韌性，穩定市場預期，防範滙率超調風險，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定。

報告還說，要用好各類結構性貨幣政策工具，優化工具管理，加強對擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域的金融支持。要完善市場化利率形成傳導機制，降低銀行負債成本，促進社會綜合融資成本低位運行。更好發揮市場利率定價自律機制作用，對一些不合理的、容易削減貨幣政策傳導的市場行為加強規範，維護市場競爭秩序。

此外，針對值得關注的問題和趨勢，人行報告認為，地緣政治風險攀升。近期中東衝突升級，荷莫茲海峽封鎖導致原油供應和貿易航道受阻，全球能源價格和金融市場出現劇烈波動，高度依賴海灣地區能源供應的部分國家受衝擊較大。本次中東衝突不僅讓全球能源價格和金融市場出現劇烈波動，還擾亂了全球化肥、稀有氣體、有色金屬等供應，後續可能進一步通過產業鏈傳導影響農業和製造業，最終影響仍待觀察。外部輸入型通膨對大陸內經濟運行的影響需要密切關注。

至於防範化解金融風險方面，報導提到，要豐富宏觀審慎政策工具箱，穩步拓寬附加監管覆蓋範圍至非銀領域。在中小銀行改革化險方面，穩妥化解重點金融機構風險，促進中小銀行的風險持續收斂。

另，報告指，構建覆蓋全面的宏觀審慎管理體系，需要準確把握覆蓋全面的內涵，內容包括更好覆蓋宏觀經濟運行和金融風險的關聯性；更好覆蓋金融市場和金融活動的重點領域；更好覆蓋系統重要性金融機構；更好覆蓋國際經濟和金融市場風險的外溢影響。

大陸央行 貨幣政策

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