是黃金時代還是「鍍金」？陸儲能收益低 多個項目喊停、終止

今年以來，受到下游需求刺激、大陸官方政策支持，儲能議題火爆，不過位於產業鏈下游、大陸多個儲能項目接連喊暫停，且在招投標市場下，終止、流標情事多見。主因在於大陸方面正加強儲能項目監管、分時電價政策影響，導致項目利潤收益低。

儲能行業從2025年下半年開始復甦，上中游儲能設備製造企業目前正「大口吃肉」。比如大陸電池巨頭寧德時代第1季營收人民幣1,291億元，首次單季突破千億大關。

但產業鏈下游廠商不好過，近期大陸儲能項目在大量暫停、中止。中天科技4月中旬公告稱，擬將原計劃投資4億元用於約315MWh工商業儲能電站項目的可轉債募集資金中的2億元，變更投向20GWh的新型儲能低碳智造項目；金智科技稱，終止控股子公司原計劃30億元在平定縣投建的源網荷儲項目。

此外，儲能招投標市場不斷出現終止、流標現象。北京奇點永登縣300MW/1200MWh獨立儲能項目EPC總承包發布招標公告，但僅過了一天就又宣告廢止招標；新疆昌吉國投3月底終止4個共享儲能項目招標工作，總規模為0.8GW/3.2GWh。

對於叫停原因，中天科技表示，工商業儲能電站項目收益不確定性增加。中天科技言外之意是，這個項目的IRR（內部報酬率）降低了，不再是一年半前認為的賺錢項目。

事實上，儲能電站收益正在下降，智能電網領域的高新技術企業杭州柯林2025年營收年降61.83%至2.07億元；淨利潤虧損300萬元。其中，儲能系統營收下滑幅度達到99.24%，毛利率也下滑至-14.09%。顯示儲能業難賺錢。

華夏能源網報導，對儲能電站影響最大的，還是2025年初出台的「136號文」（《關於深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發展的通知》，儲能從「政策強制配套」轉為「市場自願選擇」），以及不斷調整的分時電價政策。2025年以來，大陸大部分省市進行新一輪分時電價政策優化，普遍調整了峰谷時段、縮小價差，這對以峰谷套利收益為主的儲能電站來說，無疑是致命打擊。