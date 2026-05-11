上證指數創10年10個月新高 「川習會」成果成變數

中國股市今天在官方正式宣布美國總統川普將訪中的消息面帶動下，帶量開高走高，終場上證指數以4225.02點作收，正式站上4200點大關，盤中最高的4229.58點更創下2015年7月以來的大波段新高。但中國券商認為，「川習會」成果難料，加上短線漲幅已大，短線恐出現較大震盪，類股走勢將趨分歧。

市值全球第2的中國股市，自習近平2012年11月就任中共總書記以來，上證指數曾歷經1年內從不到2000點漲到5178點的狂飆，也遭遇此後半年多暴跌腰斬，箱型盤整長達8年半的階段。直到2024年9月中共中央推出系列救市措施後，上證指數才擺脫盤整重啟多頭，今年4月底以4112點的波段高檔作收。

今天終場，上證指數以4225.02點上漲45.07點作收，漲幅1.08%；深證成指以15899.3點上漲335.5點作收，漲幅2.16%；創業板指則以3928.97點上漲132.85點作收，漲幅3.5%。滬深兩市成交額約人民幣3兆5388.61億元，較前一個交易日上升4903.2億元。

此外，滬深兩市合計共3121檔個股上漲，其中135檔漲停；2239檔個股下跌，其中27檔跌停；平盤則有155檔。

類股方面，半導體、算力硬體族群今天是漲勢核心，GPU、稀土、創新藥品、太陽能、商業航太等族群也有頗佳表現。相形之下，海運、黃金、鋰礦族群是逆勢走

跌的類股。

進入4月以來，中國股市逐漸突破先前的盤整格局，震盪上攻，其中上證指數4月中再度突破4000點大關，4月下旬經短暫盤整後，在五一勞動節長假前開始突破盤整格局，展開接連上攻走勢，長假後仍持續上漲，並在今天成功挑戰4200點關卡，並在收盤站穩，創下10年10個月以來的大波段新高。

華泰證券分析，「川習會」可望登場，是當前成交活絡的驅動力量。但因會晤成果目前難料，加上短線漲幅已大，中國股市未來短線有可能出現較大震盪，各類股走勢將可能出現分歧。

中原證券認為，美伊戰爭呈階段性緩和後，市場對地緣風險的敏感度明顯下降，先前受避險資金追捧的族群開始走弱，科技與成長方向成為行情主要推動力。預計上證指數維持震盪上漲的可能性較大，但仍須密切注意宏觀經濟數據、海外流動性變化及政策動向。