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OPPO母親節不當文案挨轟 中國區負責人遭降職2級、凍薪36個月

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸手機品牌OPPO日前因母親節行銷文案引發爭議，11日再度發布致歉聲明，並對相關責任人進行處分。其中，OPPO中國區業務負責人段要輝被認定負最終管理責任，職級直降2級，並自本月起凍結調薪36個月。（圖／取自OPPO微博）
大陸手機品牌OPPO日前因母親節行銷文案引發爭議，11日再度發布致歉聲明，並對相關責任人進行處分。其中，OPPO中國區業務負責人段要輝被認定負最終管理責任，職級直降2級，並自本月起凍結調薪36個月。（圖／取自OPPO微博）

大陸手機品牌OPPO日前因母親節行銷文案引發爭議，11日再度發布致歉聲明，並在內部發布問責通告，認定此事為「重大品牌事故」，對相關責任人進行處分。其中，OPPO中國區業務負責人段要輝被認定負最終管理責任，職級直降2級，並自本月起凍結調薪36個月。

據上觀新聞報導，OPPO於5月8日發布母親節活動文案，引發網友爭議。該文案寫道，「我媽有兩個『老公』，一個是我爸，另一個一年見兩回。跟我爸約會基本不打扮，見另一個，她恨不得穿婚紗。」部分網友批評該文案價值觀不當，也有人認為文案只是「玩梗」。

報導指，同日，OPPO就母親節文案爭議致歉，表示創作初衷是希望打破刻板印象，呈現更多元、更立體的當代母親形象，例如母親可以熱愛馬拉松、沉浸文字創作，也可以擁有自己的追星愛好。OPPO當時稱，已第一時間下架全部相關物料，並將全面審查內容審核機制，確保類似問題不再發生。

11日，OPPO官方帳號再度發布致歉聲明，並在內部正式發布問責通告。通告指，5月8日官方微博及小紅書帳號發布的母親節行銷文案，對廣大公眾、用戶和員工都造成很大傷害，也引發大規模負面輿情，嚴重影響品牌聲譽，並違背公司一貫堅持的文化價值觀。

通告指，依據《公司品牌事故問責制度》，OPPO判定此次事件為重大品牌事故，並對相關責任人進行定級處罰。OPPO中國區業務負責人段要輝負最終管理責任，職級直降2級，本年度績效不高於C，並自本月起凍結調薪36個月。

通告續指，直屬業務部門部長王怡被認定負直接管理責任，未有效履行審核把關職責，職級降1級，本年度績效不高於C，並自本月起凍結調薪12個月。OPPO公關部部長馬新被認定負管理責任，本年度績效不高於C，凍結調薪12個月；項目團隊主管則被認定負直接項目管理責任，O職級降1級，本年度績效不高於C。

通告稱，此次事件反映相關團隊忽視社會主流價值觀底線，也暴露具體業務機制存在漏洞，要求團隊引以為戒、快速改進。

另，有知情人士稱，此次處分是OPPO歷史上罕見嚴厲的處罰力度。

11日，OPPO官方帳號再度發布致歉聲明，並在內部正式發布問責通告。（圖／截自OPPO微博）
11日，OPPO官方帳號再度發布致歉聲明，並在內部正式發布問責通告。（圖／截自OPPO微博）

8日，OPPO就母親節文案爭議致歉稱，OPPO當時稱，已第一時間下架全部相關物料，並將全面審查內容審核機制，確保類似問題不再發生。（圖／截自OPPO微博）
8日，OPPO就母親節文案爭議致歉稱，OPPO當時稱，已第一時間下架全部相關物料，並將全面審查內容審核機制，確保類似問題不再發生。（圖／截自OPPO微博）

OPPO 母親節 價值觀

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