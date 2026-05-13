遊走法律邊緣…中國景區「男色經濟」 秀肌肉 衝含金量

經濟大環境恢復不如預期，讓中國許多行業陷入嚴重內卷。為讓依然是消費市場主力的女性自願掏腰包，愈來愈多的男性博主、NPC、表演者和店員脫下了上衣，觀眾的審美也愈發刁鑽，舞台也似乎淪為了肉鋪。

「她經濟」崛起，女性更願意為情緒價值埋單。於是，鋪天蓋地的營銷套路紛紛瞄準女性，在風雲變幻的消費市場裡，猜中了女性偏好，似乎就找到了制勝秘笈。在中國，「男色經濟」就這樣被當做了破局之道，為吸引女性消費者，從景區、遊樂園，餐飲店、足療店到健身房，遊走法律邊緣的肌肉男含量不斷升高，甚至開啟了全民擦邊時代，當猛男們個個使出渾身解數擠進「擦門」的同時，畸形內卷也正讓相關行業暗藏危險。

用紅印尼在身上蓋章寫字。（取材自微博）

據「最人物」微信公眾號文章指出，近期一個景區擦邊的例子，是江西省上饒市葛仙村度假村裡最出名的NPC「小黃魚」，近來他幾乎憑一己之力，帶火了整個景區。社交網路上，他穿著那套黑紅相間的古風裝扮，笑顏盈盈與遊客互動，女遊客通過搖鈴將其從「小黃魚貼貼堂」簾子後召喚出來，他會用紅紗蓋頭、叼著棒棒糖輕蹭女遊客臉頰或十指緊扣。

熱度與爭議同時出現，這樣的行為是否突破了景區NPC的行為底線，是否對於未成年人造成影響，成為核心爭議。

擦邊互動 成流量密碼

黨媒「人民日報」民生周刊發表評論文章，點名「小黃魚」、「雞公」等NPC的「擦邊式互動」，稱這種擦邊式「流量陷阱」，難支撐文旅沉浸式業態的長期運營。

很快景區發布公告稱會進行全面整改，小黃魚也在自己的社交帳號上道歉，表示今後會用更加得體、有溫度的方式和大家互動。如今，他已將送花改為了簪花，保留了其最出名的餵棒棒糖流程，只不過將用嘴餵，改成了用手餵。

小黃魚和女遊客的餵糖互動。（取材自微博）

無庸置疑，近幾年，男色經濟早已成為某種流量密碼。不僅出現在景區，還在目之所及的各行各業。賣藍莓的開始胸肌上長藍莓了，賣鋼質門的也穿緊身制服講解了，印刷廠的廠二代跳得擦但穿得多，被認定為「還是不缺錢」。但凡有點姿色的廠二代都能擦得風生水起。當下，男色經濟被當作了破局之道。

近年，「猛男秀」從南韓引進到了中國。其中，自我定義為現代舞秀的「無名之輩」是社交平台上最為火爆的正式演出。推出該舞蹈秀的舞團名為「公狗劇社」，表演也同這個名字般直白生猛：一群薄肌猛男上演著制服誘惑、濕身誘惑、深V誘惑等等以及台下定點互動。社交平台上，有人支持「讓女性可以坦然凝視、自由共情、大膽解讀」；有人認為「幾乎沒有舞蹈美感，只有無病呻吟和莫名其妙」。

顧名思義，男色經濟是用男人外貌和魅力所引起的以女性消費為主的經濟現象。在娛樂圈，男色的誘惑和女性的消費實力得到清晰驗證。2015年，鹿晗解約回國，登上「ELLE」封面，該期雜誌在5小時內售罄1萬本。同年，他又登上「GQ style」，粉絲以1分鐘3000本速度瞬間買空該期雜誌，就是其一。更不用說近些年來的流量小生們，出演的電影有粉絲組團包場，代言商品也有粉絲為其氪金。

但把視線從娛樂圈抽離的話，男色早已觸手可及。時間來到自媒體時代，流量稱王。肉體是欲望的開關，於是，全民擦邊時代來了。起初，擦邊要求並不算高，但有人就有競爭，任何賽道都逃不過內卷，在擦邊大道上賽跑的男人們，自然地形成了兩路分支。

南陽氣密門鋼質門小吳的腹肌。（取材自小紅書）

極盡誘惑 拚技術精進

一支在精進擦邊技術。僅光著膀子舉鐵的基礎操作，足以被打入冷宮了，如今的擦邊男踩在審核的邊線，無所不用其極。有人利用變裝塑造前後反差，也有人配合光影化身魅惑舞王，有人兩腿騰空轉呼啦圈展示核心力量，還有人撕開襯衫露出鑽石胸鏈，將肉體誘惑貫徹到底。

另一支則找到了人設加成。來自南京的小灰穿著粉色圍裙半露不露，邊做俯臥撐邊說「鍛鍊完就去做飯啦」。來自廣東的阿行在軟嘟嘟的胸大肌上印下紅泥，寫了「好色之徒」4字。山東的洲洲原本守著家裡的藍莓園，每天兢兢業業地宣傳，帳號卻不見起色，評論區支招「賣什麼不是賣」，洲洲於是脫光了上衣，藍莓也長到了光溜溜的胸肌上。河南的小吳家裡有個鋼質門工廠，在一聲聲的「隔壁賣藍莓的都脫了」的誘導下，八塊腹肌出場了。

不僅在自媒體領域，男色經濟的興起，讓很多行業都變得陌生。

2021年萬聖節期間，廣州長隆歡樂世界限時投放了一批「鬼」，其中扮演靈界書生的NPC因較為出色的外貌突然在網路上爆火，被稱「長隆最帥的鬼」，不少遊客為了他專門去遊樂園打卡拍照。至此，男色與流量的密碼精準嚙合。

小黃魚幾乎憑一己之力，帶火了整個景區。（取材自微博）

肌肉男內卷 吸金利器

2022年，廣州長隆又出現了一個限定男團WIF5VE，人均身高180公分以上，全開麥唱跳南韓男團EXO的歌，下了台還會和遊客牽手互動。其中一位成員，還是曾經參加過「偶像練習生」的張奕軒。

很多人從長隆笑容滿面地出來，發出來自內心的質問：內娛你還在高貴什麼？

如果說長隆還是限定男色的話，深圳歡樂谷則把男色吸引玩成了日常。2024年，歡樂谷以5米/位的密度，安排了一大批俊男美女作為景區NPC，引導遊客排隊、互動，部分男性NPC裸著上身，露出大塊肌肉，遊客們可以排隊和NPC互動拍照，每人限時3分鐘。若是花59元（人民幣，下同，約8.68美元）購買一個卡皮巴拉手環，還會得到NPC更親密的對待。

不僅是遊樂園，景區、餐飲店、足療店甚至是健身房都加入了肌肉男內卷。海底撈推出夜場服務，在標註「夜宵主題店」門店就餐，即可解鎖肌肉男的DJ表演現場，免費近距離觀看猛男打碟。好利來旗下高端品牌黑天鵝外賣員要求身高185cm以上，精通雙語，將蛋糕送到後要單膝下跪介紹商品。香飄飄乾脆推出「製茶男團」，精選了27位「製茶弟弟」，邀請網友打投，排名前12位可直接入職，如今香飄飄短視頻官方帳號已沉浸在自製男團裡。

瞄準女性情緒價值 營銷套路鋪天蓋地

根據第一財經商業數據中心發布的報告信息，2024年，女性經濟的市場規模超過10兆，相當於全球第七大經濟體。女性的消費驅動因素也從「需求驅動」轉向「情感驅動」，更願意為情緒價值埋單。於是，鋪天蓋地的營銷套路紛紛瞄準女性，在風雲變幻的消費市場裡，猜中了女性的偏好，似乎就找到了制勝秘笈。

長得帥 確實能當飯吃

5月份，河南洛陽重渡溝景區發布NPC招聘需求，月薪3萬，不限制學歷，只要求年齡在18歲到28歲，「性格社牛長得帥」，日常工作就是跟遊客拍照互動。消息一出，景區收到無數簡歷，其中不乏已經成名的網紅。評論區有人眼紅不已：「長得帥確實可以當飯吃」。

「無名之輩」舞劇互動現場。（取材自微博）

最近爆火的團播也是瞄準了女性觀眾，不論男團或是女團，女粉的比率都要遠遠超過男粉。以新榜報導的數據舉例，OST傳媒旗下60個團的粉絲畫像中，女粉占比達到70%，頭部女團「SK江浙粵005」的女粉占比更是高達95.3%。

「過去那種純大哥的生態已經沒有太多開發空間。相比之下，團播靠著更優質的舞蹈內容以及陪伴養成的場景，吸引到了很大一批女性消費者」，一位業內人士稱。

伴隨男色經濟浪潮，猛男們的收入也引發關注。歡樂谷NPC最高月薪是9000元，但每天僅需工作5小時。一夜暴富的傳說在團播賽道上演，頭部主播甚至能達到月入百萬。

當然，頭部主播還是少數，根據招聘軟件信息，在非一線城市，團播主播的保底薪資一般在5000到8000元之間，再加20%到30%的提成，一線城市的主播底薪在一萬元以上。女性的愛讓他們獲得相同崗位下更高的收入，作為交換，他們回報給女性的，理應是她們在現實社會裡難以獲得的情感需求。

這種公式下，「媚粉」是男色經濟的一致解法。擦邊博主需要嚴格控制身材，保證肌肉的穩定存在，肌肉無則流量滅。團播主播則有了身材焦慮，舞蹈動作可以不到位，外貌也可以用厚重的美顏填補，但身材必須要瘦。景區NPC則紛紛捲起了顏值。此前一位帥哥NPC在採訪中聊起，因為每天都要和遊客面對面接觸，顏值底子至關重要，幾乎每位NPC都會定期維護皮膚，用醫美手術微調臉部細節。

至於團播成員，也需要「維護客戶關係」。下播之後，主播需要主動私聊那些在直播過程中送禮的粉絲，與她們寒暄、聊天，並引導她們繼續消費。業內還有條不成文的規矩，送禮最多的粉絲，可以獲得主播的私人聯繫方式。

洲洲的藍莓 。（取材自微博）

事實上，男主播所做的一切，都是過去以女主播為主的娛樂直播中的常見操作，但當女性的情感需求被看到，女性慾望不再緘口不言的當下，這種變化顯得理所當然，又暗藏危險。

再甜蜜 也得回到現實

互聯網上，很多人分享過與景區NPC互動的感受。網友「蘇馬」聊到，幾乎所有NPC都願意與遊客互動，會主動引導那些害羞的女生做親密動作，希望她們可以在社交帳號上發這些照片，給自己漲粉。她調侃道：「姐妹們這一生都沒逃過數據女工的命運，到了線下也得變相給男人們衝榜、做話題」。

深圳歡樂谷最為火爆的那段時間，有4位NPC被民選推舉為「遊樂園頂流」，歡樂谷將這4位頂流的互動位置安排在了遊樂園深處，逛完園內的消費區才可以與這4人見面，再經歷漫長的接近300分鐘的排隊，獲得3分鐘的拍照互動時間。幾乎所有排隊的女孩都化著精緻的妝容，NPC也表現出了十足的專業態度，不論面前的女孩提出怎樣的要求，他們都盡可能滿足——牽手、比心、摸頭，甚至借位接吻。

一位在景區裡排了一整天，追隨著所有NPC的女孩疲憊又高興。她清楚地知道，這些親密與珍視都是表演出來的，這所遊樂園就像灰姑娘參加的那場舞會。12點過後，魔法會失靈，南瓜馬車也會消失，一個更加現實的世界，隨之出現。