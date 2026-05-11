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陸4月國內車市連7個月下滑 但出口仍強勁

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸4月國內汽車銷量年減21.6%，降至140萬輛，已連續第7個月下滑；但汽車出口仍強勁，其中電動車和插電式混合動力車出口年增111.8%，高於整體汽車出口80.2%的增幅。（新華社）
大陸4月國內汽車銷量年減21.6%，降至140萬輛，已連續第7個月下滑；但汽車出口仍強勁，其中電動車和插電式混合動力車出口年增111.8%，高於整體汽車出口80.2%的增幅。（新華社）

大陸國內汽車需求持續疲弱。據中國乘用車市場信息聯席會（CPCA）11日公布的數據顯示，4月大陸國內汽車銷量年減21.6%，降至140萬輛，已連續第7個月下滑。不過，隨著車企加速瞄準海外市場，汽車出口仍維持強勁。

據路透社11日報導，乘聯分會秘書長崔東樹表示，受高油價影響，燃油車銷售不及預期，插電式混合動力車需求也疲弱。數據顯示，電動車和插電式混合動力車銷量占大陸國內汽車總銷量的60.6%，但銷量年減6.8%，跌勢已延續至第4個月。

相較之下，大陸汽車出口表現強勁。4月電動車和插電式混合動力車出口年增111.8%，高於整體汽車出口年增80.2%的幅度。報導指出，美國與以色列對伊朗戰爭推升全球燃油價格，也帶動海外市場對電動車的需求。

報導續指，大陸國內需求疲弱與出口強勁的落差，在全球最大電動車製造商比亞迪身上尤其明顯。儘管海外出貨持續強勁，比亞迪4月全球銷售下滑已延續至第8個月。

摩根士丹利（Morgan Stanley）上月維持大陸今年國內及出口汽車銷量將下降2%的預期，但將出口成長預估從15%上調至33%。同時，摩根士丹利也預期，大陸國內汽車銷量降幅將從先前預估的6%擴大至11%。

報導指出，大陸車企正逐漸從售價低於人民幣15萬元（約新台幣69.3萬元）的平價車款，轉向尺寸更大、配備更豐富的車型。上月北京車展推出多款高端SUV，凸顯車企向高端市場移動的趨勢，對蔚來、吉利旗下極氪等高端品牌有利。

不過，高端電動車和插電式混合動力車雖成長強勁，仍不足以抵消整體車市下滑。由於平價車占新車銷售相當比重，入門級車款需求疲弱，仍是拖累車市復甦的重要因素。

崔東樹指出，入門級市場銷售低迷，已成為阻礙產業復甦的「關鍵瓶頸」。他建議，大陸可參考日本「輕型小車」（kei car）類別，為微型車建立相關標準，創造受規範、低成本，並能滿足老年人及農村消費者需求的市場區隔，以釋放被壓抑的需求，帶動入門級車款銷售。

比亞迪 電動車

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