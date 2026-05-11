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中國內需仍疲弱 國內乘用車銷量連跌7個月

中央社／ 台北11日電

中國乘用車市場信息聯席會近日公布汽車銷量最新數據，4月中國國內乘用車（小客車）銷量為138.4萬輛，年減21.5%，也已連跌7個月；今年前4個月國內乘用車累計銷量560.4萬輛，年減18.5%；但4月乘用車出口卻年增80.7%。

綜合證券時報等中國媒體報導，根據中國乘聯會近日發布的最新數據，4月常規燃油車零售53萬輛，年降37%，較3月下降33%；4月新能源乘用車市場零售84.9萬輛，年降6.8%，較3月下降0.3%。

4月新能源乘用車出口40.6萬輛，年增111.8%，較3月增加18.3%；1至4月新能源乘用車出口130.6萬輛，年增118.7%。4月常規燃油乘用車出口36萬輛，年增55%，較3月增加5%。

路透社今天報導，中國國內汽車銷量已連跌7個月。中國汽車國內銷售疲弱但出口強勁，兩者之間的差距日益擴大。這情況也反映在全球最大電動車製造商比亞迪，雖然出口持續強勁，但在今年4月其全球銷量已持續8個月下跌。

比亞迪 電動車 能源

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