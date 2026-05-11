香港酒牌數穩步回升 業界：最壞時間已過

反映香港夜經濟市道的酒牌數目近兩年累計減734個或約8%，減幅比同期普通食肆牌約2.8%的跌幅為高。

明報報導，酒吧業界稱，當中屬酒吧的酒牌數目較疫情減少近200個，指大部分酒吧受疫後市道不景及港人「報復式外遊」等影響而離場，但去年中有穩步回升趨勢，相信「最壞時間已過去」。

據報導，香港酒吧業協會主席錢雋永稱，2023年2月通關後，港人恢復外遊，加上市道不景，不少酒吧結業，形容該年是「生意最差的時期」。隨著去年初市道好轉，加上港人「報復式外遊」趨勢結束，去年中業界有穩步回升趨勢。

報導稱，他提到酒吧業其中一個客源是金融業人士，當樓市和股市向好，業界受惠機會大增，又提到剛過去的國際七人欖球賽令個別地區酒吧生意升近三成，冀港府繼續在港舉辦國際活動，吸引高端客赴港。

報導引述經濟學者李兆波稱，酒吧業於2017至19年均錄逾16億元收益，但近年僅12億至13億元，即使去年收益升1.7%，但計及通脹得益不大，反映業界經營環境困難，相信與年輕人移民、港人北上消費及內地酒吧興起有關。他指今年首季食肆收益臨時數字為284億元，按年升1.1%，認為有回穩跡象，相信未來酒牌數目再跌機率不大。他解釋，若持酒牌的食肆蝕錢，應早已離場，現時留下的食肆即使利潤低，但有微利，仍能生存。