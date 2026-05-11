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香港周末新盤售出560伙 按周激增7.8倍 2年半最旺

世界日報／ 香港新聞組／香港11日電
四個一手全新盤於周六日首度開賣，合共售出約560個單位，創兩年半周末銷售新高。示意圖。（中通社資料照片）
四個一手全新盤於周六日首度開賣，合共售出約560個單位，創兩年半周末銷售新高。示意圖。（中通社資料照片）

受惠於香港經濟增長加快及樓市反彈，一手新盤市場過去周末在紅磡首岸、荃灣形縉、土瓜灣壹沐第2期及鴨脷洲Porto四個新盤帶動下，合共售出約560個單位，按周激增約7.8倍，創兩年半周末銷售新高。其中首岸及形縉首輪銷售均即日沽清，發展商隨即分別加推70個及55個單位應市，首岸更安排14日進行新一輪發售。

大公報報導，業內人士指出，樓市交投熾熱，發展商貨尾庫存壓力大減，預料日漸惜售。一手熱賣亦帶動二手交投，中原地產及美聯物業統計的十大屋苑上周末成交分別錄得13宗，按周分別升約44%及18%。

由恒地、希慎興業及帝國集團合作發展的市建局項目紅磡首岸，昨日首輪發售第1座130個單位，約5小時內全數沽清。其中大手時段（可購最多3伙）售出36伙。該批單位折實價約698.51萬（港幣，下同，約89.2萬美元）至1585.94萬元，平均折實呎價約2.2萬元，套現逾12.5億元。恒基物業代理董事及營業部總經理韓家輝表示，銷情理想。

首岸此前兩個周末已連續兩輪推出第2座共300多伙，連同昨日在內，三輪銷售合共售出468個單位，套現逾39億元。

新地旗下荃灣形縉，上周六首輪銷售154個單位即日沽清，套現逾10億元。發展商昨日公布第3批共55個單位的售價，定價由573.2萬至922.5萬元，維持最高15%折扣率，折實價約487.22萬至784.125萬元，折實呎價約16941至19125元，平均折實呎價約18141元，較首兩批分別高出約5.6%及2.3%。新地代理特別發展部助理總經理譚錫湛表示，短期內將公布新銷售安排，最快周末進行次輪銷售。

此外，9日發售的土瓜灣壹沐第2期，發展商恒地已安排50個單位於13日公開發售。上述三盤連同鴨脷洲Porto在內，過去兩日合共售出逾560個單位，為自2023年8月中以來的兩年半新高。

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