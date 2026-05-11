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香港歡度母親節 李家超設計賀卡祝福 食肆生意料升1成

世界日報／ 香港新聞組／香港11日電
李家超用AI設計生成賀卡，祝賀港人母親節快樂。（取材自李家超臉書）
李家超用AI設計生成賀卡，祝賀港人母親節快樂。（取材自李家超臉書）

10日母親節，是向天下母親致敬的日子，香港街頭隨處可見子女陪伴母親的溫馨畫面，不少母親手持鮮花，與家人樂也融融。不少食肆及店鋪均指出，今年母親節市道理想，生意約有一成增幅，但由於油價上升，成本大增，利潤跟去年打平。

文匯報報導，特首李家超與多名港府司局長分別在社交平台發帖，感謝香港婦女為下一代傾注心血，撐起家庭，支撐香港和諧與發展，並強調會積極推動打造女性友好社會環境的政策。其中，李家超上載了他用AI設計生成的賀卡，祝天下媽媽母親節快樂。賀卡上，李家超將手搭在孩子的肩膀上，與太太、孩子一家人在象徵感謝母愛的康乃馨簇擁下放鬆微笑，十分溫馨。

10日午市時段，位於旺角的倫敦大酒樓座無虛席，大堂聚集不少食客輪候入座。該酒樓副總經理蘇萬誠表示，今年母親節午市訂座與往年相若，不過，近期食材成本上漲，部分海鮮價格甚至翻倍，加上油價上漲及休漁期將至，進一步推高餐飲經營成本。

他又指出，北上旅遊或外出度假分流了客源，獨生子女的家庭傾向直接給父母現金讓其短途旅遊而非聚餐；加上學童臨近考試，家庭減少夜間外出，都是食肆的不利因素。為穩住客源，該酒樓選擇不加價，且放棄推銷套餐。現時消費者追求舊菜式，拒絕預製菜，酒樓憑藉充足人手推出「金華玉樹雞」等手工復古菜式，以新鮮食材與精細人工製作吸引顧客。

去年11月新開業的哥登堡餐廳迎來不錯業績，10日午市「爆場」，店員忙於接單及送餐，燒鵝、燒腩仔等招牌菜剛出爐即吸引顧客點購。負責人黎先生表示，今年母親節客流與早前內地「五一」黃金周假期相若，銷售額有望升10%。

除了食肆外，手作禮品店亦門庭若市。水晶飾品店Cheerful moment負責人吳小姐藉母親節推出九折優惠，產品大受歡迎。

香薰香水店GATER TRISHYA負責人Yan表示，因應母親節推出部分產品「買一送一」及額外贈送小禮物，今年母親節銷售額較去年上升10%至20%，「相信一方面得益於來港消費的內地旅客數目回升，同時市民的消費信心亦逐步恢復。」

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