「世界品牌日」落戶香港 打造世界品牌中心助內企出海

「第二屆世界品牌大會暨世界品牌日落戶香港盛典」10日舉行。特首李家超視像致辭時表示，全球經濟迅速邁向以創意、科技、創新為核心的發展模式，保障知識產權成為企業競爭力和經濟增長的重點。在「一國兩制」下，香港擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，是國家企業和品牌走向全球的重要平台。在穩健而透明的制度環境下，香港的品牌可以在區域和國際舞台上發光發亮。

大公報報導，國際品牌科學院董事會主席蔡冠深指出，香港憑藉獨特優勢，聯通中外的超級樞紐地位，承載世界級品牌盛會，乃實至名歸。

國際標準化組織品牌評價技術委員會（ISO/TC 289）第九次全體會議於2023年12月在廣州召開，會議通過決議把每年5月10日確立為「世界品牌日」，構建公平、科學、包容的全球品牌新秩序的莊嚴承諾。10日正值世界品牌日，並且正式落戶在香港。李家超表示，國家自2017年起，將每年5月10日設立為「中國品牌日」；這天是國家第十個「中國品牌日」，也是「世界品牌日」落戶香港、支持香港建設世界品牌中心的日子，別具意義。

國家「十五五」規畫提出要強化品牌引領、標準升級、新技術應用，促進消費品更新換代。國家堅定強化質量監督和品牌建設，支持企業提供更優質、更具特色的產品，全力發展新質生產力，建設「品牌強國」。

李家超表示，隨著全球經濟迅速邁向以創意、科技、創新為核心的發展模式，保障知識產權已成為企業競爭力和經濟增長的重點。香港的知識產權制度廣受認同，為品牌的創立、管理、授權和商品化提供全面保障。港府將持續優化商標註冊制度，積極打擊侵權行為，保障品牌聲譽和消費者信心，並向公眾推廣尊重知識產權的文化。在穩健而透明的制度環境下，香港的品牌可以安心創新、拓展市場、提升價值，進一步在區域和國際舞台上發光發亮。

港府積極支持內地企業和品牌走向世界，去年成立了內地企業出海專班，協助內地企業和品牌，通過香港的國際化平台到外地拓展業務。香港作為展覽之都，為內地不同企業提供高水平的展覽和盛事平台，將優秀的內地品牌推廣到更多的海外市場，服務國家經濟高質量發展。

第二屆世界品牌大會由國際品牌科學院、粵港澳大灣區企業家聯盟及國際品牌網聯合主辦。