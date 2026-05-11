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大陸首條「超級鏡子」 智慧組裝產線建成

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

近日，記者從四川省德陽市獲悉，大陸首條抗超高風速定日鏡智慧組裝產線全面建成並實現量產，標誌著大陸在光熱發電裝備領域實現重大的突破。

該產線由東方電氣集團所屬東方鍋爐聯合東方數科自主研發，服務於重能新疆天山北麓新能源基地一百兆瓦光熱發電項目，是哈密—重慶八百千伏特高壓直流輸電工程重點配套電源專案關鍵裝備，能夠實現從部件加工到成品出廠全鏈條自動化管控。

光熱發電項目又被稱作「超級鏡子」發電站，其中，定日鏡是光熱發電系統核心裝備，其抗風性能與製造精度直接決定電站長期穩定運行與光電轉換效率。

此次產線建成並且投用，大幅提升了定日鏡在極端環境下的可靠性，為高原、戈壁、沿海等強風區域光熱電站建設提供成熟、自主可控的解決方案。

近年來，東方鍋爐德陽分公司持續自主創新，不斷鞏固在高端能源裝備領域的領先優勢。下一步，企業將繼續深耕光熱發電、新型儲能等綠色能源賽道，加快關鍵核心技術攻關與成果轉化，為能源綠色低碳轉型貢獻力量。

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