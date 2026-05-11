AI眼底照相機 3分鐘篩檢完成

北京持續推進全民健康數智化建設，一批AI產品研發成果轉入應用。北京同仁醫院日前介紹，醫院牽頭研發的可攜式AI眼底照相機已在四個城區的基層醫療機構和體檢機構落地應用，累計服務超四百萬人次。

在同仁醫院眼科中心，工作人員使用可攜式AI眼底照相機，只要三分鐘就能為體驗者完成眼底掃描、拍照、評估、出具報告的全過程。檢查結果除了眼部檢查情況外，還包括心腦血管、動脈硬化、糖代謝等全身慢病風險的篩查情況。

可擕式AI眼底照相機由同仁醫院副院長魏文斌帶隊研發。成員邵蕾說，「我們收集整理三千萬張標準化眼底影像，經過標注、處理、分析後，由醫生審核兩遍，確保資料精準。」

在此基礎上，團隊研發出眼科專病大模型，反覆運算優化，最終實現了三分鐘出報告、準確率達到百分之九十五。「這台設備不僅能診斷眼底出血、青光眼等致盲性眼病，還能評估十項全身慢病風險，相當於給使用者配了『移動眼科專家加健康偵察兵』。」邵蕾說，以往人工分析一張眼底片需要五到十分鐘，人工智慧只需要五秒鐘，「醫生得以從繁重的重複勞動中解放出來，將更多時間和精力用於疑難病例的診療。」

這項醫療數位化惠民成果正向更廣範圍、更深領域鋪展。目前，可擕式AI眼底照相機已在北京東城區、海淀區、昌平區、順義區的一百三十多家基層醫療機構和體檢機構落地，服務總量超四百萬人次，實現疾病早發現九點五萬人次。