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DeepSeek首輪融資 最多達人民幣500億

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek（深度求索）首輪集資額據報增至最多人民幣五百億元。美國科技新聞網站The Information引述知情人士稱，創辦人梁文鋒個人或將出資最高達二百億元，占此次融輪總額的百分之四十。

報導稱，若融資完成，將創下中國AI公司單輪融資的最高紀錄。DeepSeek這輪融資目標，最高金額可達五百億元，該公司估值將暴漲至約三千五百億元，較四月初估值約百億美元飆升逾四倍。

報導指，大陸「國家集成電路產業投資基金」（大基金）預計將成為DeepSeek第二大投東，這也是最大的大陸國有晶片投資基金。阿里巴巴及騰訊則「碰壁」，騰訊提出認購最多百分之二十股份，但因比率過大已被婉拒。

值得注意的是，此次增資前市場已多次傳出DeepSeek尋求募資。陸媒「每日經濟新聞」先前報導，有消息稱，四月DeepSeek罕見展開巨額融資計畫，同時吸引騰訊、阿里巴巴兩家大廠。然而消息傳出「DeepSeek與阿里巴巴談崩」一說。對此，報導引述市場人士透露，阿里應未進行相關談判。

第一財經分析，阿里的自有生態對DeepSeek而言適配度不高，而DeepSeek也不缺乏外部注資的候選股東，希望盡量減少條款層面的束縛。事實上，關於「阿里投資DeepSeek」的傳聞此前已經多次出現。早在去年DeepSeek熱度快速上升時，市場也曾傳出類似消息，當時阿里官方公關負責人回應「阿里投資DeepSeek」為不實消息。

界面新聞四月底曾指，「天眼查」App顯示，深度求索註冊資本由一千萬元增至一千五百萬元。其中梁文鋒認繳出資由十萬元增至五一○萬元，直接持股比率由百分之一升至百分之三十四；寧波程恩企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）持股由百分之九十九降至百分之六十六。

DeepSeek 人民幣 梁文鋒

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