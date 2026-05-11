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贛台青年短視頻 創作大賽啟動

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「贛台薈．第三屆贛台青年短視頻創作大賽」啟動儀式，日前在江西省南昌職業大學舉行。本屆大賽以「贛台新視界同心創未來」為主題，面向兩岸青年徵集優秀短視頻作品，作品徵集時間為期三個月。

短視頻作為當下最具活力、最貼近青年、最易於傳播的新媒體形式，已成為跨越地域、連接心靈、傳遞情感的重要載體。二○二四年以來，江西連續成功舉辦兩屆贛台青年短視頻創作大賽，吸引了大批兩岸青年踴躍參與，他們以獨特的視角觀察江西、記錄台灣、講述兩岸，一批又一批有思想、有溫度、有品質的優秀作品脫穎而出，在各大平台廣泛傳播，展示中華大地的無窮魅力，傳遞兩岸同胞血濃於水的骨肉親情。

江西省台辦副主任沈兵秋致辭表示，這些作品從中展現了新時代兩岸青年的創意與才華，讓更多人看到了贛台交流的蓬勃生機，感受到兩岸同胞走近走親的強烈願望。青年是兩岸關係的未來，是推動交流合作最積極、最活躍的力量。兩岸青年朋友要以第三屆大賽為契機，用心創作，共情交流，於光影之間促進同胞心靈契合。

本屆大賽面向兩岸青年公開徵稿，鼓勵個人或團隊參賽。作品可聚焦贛台兩地在體育、藝術、民俗、飲食等方面的同源特色，記錄城市發展、鄉村振興、科技創新等時代風貌，講述兩岸青年求學創業、就業生活的青春故事，也可圍繞台灣青年在江西學習生活的真實經歷，展現出「兩岸一家親，贛台一家人」的深厚情誼。

大賽徵稿時間為二○二六年五月八日至八月八日。大賽採用專家評審加網路投票相結合的評選方式，堅持公平、公正、公開原則，最終獲獎名單將綜合評審意見與投票結果確定。

職業 青年 兩岸

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