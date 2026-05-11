強勁增長 陸新接造船訂單 Q1年增195％

大陸造船業延續強勁增長態勢，大陸工信部九日公布最新數據顯示，二○二六年第一季造船三大指標（造船完工量、新接訂單量、手持訂單量）全面上升，國際市場占比維持全球領先。其中，新接訂單年增達百分之一九五點二，綠色船舶（採用環保技術設計）新接訂單國際市占率達百分之八十點二。

央視新聞報導，大陸工信部數據指出，二○二六年一月至三月，大陸造船完工量一五六八萬載重噸，年增百分之四十六，其中出口船舶占總量百分之九六點一；新接訂單量五九五三萬載重噸，年增百分之一九五點二；截至三月底，手持訂單量三二二三○萬載重噸，年增百分之四十三點六。

報導稱，三大造船指標持續全球領跑，造船完工量、新接訂單量及手持訂單量分別占全球市場百分之五十七點三、百分之八十四點九和百分之六十九點八。在十六種主要船型中，大陸有十五種新接訂單量居全球首位，其中超大型原油船、大型汽車運輸船、散貨船及萬箱級以上大型集裝箱船訂單市占率均超過百分之九十。專家預測，今年三大指標仍將維持全球領先。

至於綠色船舶，報導稱，第一季大陸新接綠色船舶訂單國際市占率達百分之八十點二，涵蓋LNG、LPG、甲醇、乙烷等多類雙燃料及電動船型，訂單結構持續向高端與低碳化發展。

其中，大陸自研的「鯤」系列一萬五千箱甲醇雙燃料集裝箱船交付後，每年可減少約十二萬噸二氧化碳排放；「天山」號十七點四萬立方公尺LNG船採用雙燃料系統；「創新十九」輪為首艘單一甲醇燃料江海直達散貨船，二氧化碳排放減少九成，硫氧化物幾近零排放。

此外，今年第一季造船完工量為一五六八萬載重噸，年增百分之四十六，較二○二五年同期明顯提升，反映交付能力持續增強。中國船舶工業行業協會副秘書長陳文波分析指出，大陸造船業實現單個企業競爭向產業生態體系競爭躍遷。從效率來看，它極大地激發了產業的規模效應。「我們在一個區域集中了造船產業鏈上下游企業，造一艘船的時間就會大大縮短，成本也會明顯降低。」

報導並提到，江蘇啟東正打造千億級海工船舶產業集群，已累計建造七十多艘「世界第一」與「（大陸）國內首艘」海工裝備，二○二五年規上（規模以上）工業產值達人民幣四八○億元新紀錄。

啟東中遠海運海工項目管理部建造經理朱毅說，目前該公司有十二項目同時在建，主要以高端綠色海工裝備為主。現在的建造效率和水準有了大幅提高。以浮式生產儲油卸油裝置（FPSO）為例，第一艘二○一九年建造時國產化率六成，現達九成。周邊產業鏈供應鏈日益成熟，建造周期普遍縮短半年以上時間。