川習會預期催動陸3B採購 換取關稅休戰延長

中美正處於為期一年的關稅戰停火期，北京極可能在本周「川習會」同意採購美國推動的「3B」，即波音飛機（Boeing）、黃豆（Beans）與牛肉（Beef），以達到休戰繼續延長的目標。至於美方同樣期盼北京購買的石油及天然氣是否納入採購清單，受到矚目。

做出大採購的讓步後，北京可能期望川普政府讓大陸電動車進入美國市場。今年1月，大陸與加拿大達成協議，加國每年將允許4.9萬輛大陸電動車以低關稅進入市場。美國目前對大陸電動車徵收100%關稅，實質上將比亞迪、小米等大陸車商擋在美國市場之外。

而川普1月曾表示，他對大陸車廠在美國製造汽車持開放態度。不過這已引起美國國會警惕，美國商務部長盧特尼克上月曾表明反對大陸車企投資美國，又指美國不需要像比亞迪這樣的電動車企業進入本土市場。

路透指出，面對即將到來的11月美國期中選舉，美國總統川普亟欲北京在貿易上做出讓步。美方正在推動建立美中貿易委員會機制，目標是尋找兩國在不損害彼此國家安全或關鍵供應鏈情況下，以更平衡方式找出能擴大貿易的產品。

去年10月美中元首釜山會晤，北京已承諾未來三年要每年購買2,500萬公噸美國黃豆。本次川習會除推進大量採購黃豆外，美方正尋求取得大陸對整體農業採購的更廣泛承諾，包括非黃豆類作物，以及美國禽肉、牛肉等。過去一年因北京發放的出口許可證相繼到期，有超過400間美國牛肉加工廠失去出口資格，基本上已被排除在大陸市場之外。

大陸與波音公司洽談已久，傳合約涵蓋500架737MAX飛機及數十架寬體飛機。這是自2017年以來大陸首次向波音下達大訂單。

美國也要求大陸擴大採購美國石油與液化天然氣。日經中文網分析，大陸是全球最大的原油進口國，約七成國內消費量依賴進口，在伊朗局勢緊張導致能源供應擔憂加劇的背景下，對北京而言，美方的採購要求看起來是易於接受的條件。