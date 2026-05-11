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DeepSeek 融資 騰訊有望入股

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸AI公司深度求索（DeepSeek）正進行其首輪大規模外部募資，目標金額高達人民幣500億元（約新台幣2,180億元），近期外界正推測參與募資的股東名單，傳出阿里巴巴跟Deepseek談崩，主因阿里因自成體系，入股機率不高，而騰訊出線可能性大於阿里，但阿里、騰訊目前尚未有官方回應。

DeepSeek創始人梁文鋒據悉計劃在本輪募資中投入約人民幣200億元（約新台幣930億元）資金，占最大股份，在近年來的獨角獸融資案例中極為罕見。此外，國家集成電路產業投資基金（大基金）預計將成為本輪的第二大投資方。此外，與浙江大學相關的投資機構也有望參與此輪融資。目前僅剩阿里或騰訊是否投資尚未定案。

21世紀經濟報導，業內人士分析，阿里巴巴和字節投資DeepSeek的概率很低，「如同BMW、賓士不太會去投資或者收購福斯，因為這些品牌都已經自成體系。」

雖然阿里在2023年至2024年初是大模型領域積極投資者，但隨著通義千問系列的成熟以及集團內部對AI投入產出比（ROI）考核的收緊，阿里逐漸轉向「自研為主、投資為輔」的策略。同時，該公司以「通雲哥」（通義實驗室+阿里雲+平頭哥）之名，正在構建AI全鏈條布局。

騰訊 阿里巴巴 人民幣

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